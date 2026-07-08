Как житель Хубэя пережил падение с высоты?

Поздно вечером в понедельник, 6 июля 2026 года, провинция Хубэй оказалась под ударом разрушительной стихии. В городе Хуанган ветер достиг такой силы, что 30-летнего мужчину буквально высадило из его собственной квартиры, расположенной на 12-м этаже жилого дома. Вместе с хозяином стихия вынесла в окно его шкафы и диван. Несмотря на ужасающие обстоятельства, мужчина выжил после падения и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, об этом пишет издание CNN.

Сила ветра в эпицентре достигала от 149 до 260 километров в час, что соответствует 13-й ступени по расширенной шкале Бофорта. Помимо жилых домов, смерч нанес сокрушительный удар по транспортной инфраструктуре.

В том же Хуангане шквалы поднимали в воздух тяжелые грузовики, перемещая их на расстояние до 30 метров. В целом в провинции Хубэй стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, а число раненых превысило 331 человека.

Торнадо – чрезвычайно редкое явление для провинции Хубэй, которая является важным промышленным, автомобильным и технологическим центром,

– прокомментировала эксперт провинциального метеорологического бюро Ван Сяолин.

Стихия повредила более 4855 домов в регионе, который является одним из ключевых центров автомобилестроения Китая. Больше всего пострадали города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин. В сети появились кадры из города Эчжоу, где гигантская воронка двигалась на фоне непрерывных вспышек молний. Местные власти признали огромные масштабы ущерба и привлекли к спасательным работам более 3000 специалистов.

Торнадо в провинции Хубэй: смотрите видео

Почему торнадо в этом регионе считают аномалией?

Для провинции Хубэй такие погодные явления не являются типичными. Последний подобный случай фиксировали еще в мае 2021 года. Эксперты объясняют нынешнюю катастрофу стечением нескольких факторов, в частности воздействием супертайфуна Мейсак, который совпал с сезоном дождей, традиционно продолжающимся в начале лета. Исследования показывают, что за последние десятилетия активность торнадо в Китае в целом снижалась, однако сейчас страна все чаще сталкивается с экстремальными климатическими явлениями.

Китай, как вторая по величине экономика мира, ежегодно несет убытки в десятки миллиардов долларов из-за аномальной жары, шквалов и наводнений. Эти явления уничтожают урожай и парализуют работу промышленных предприятий.

Сопутствующая угроза: наводнения, оползни и ядовитые змеи

Пока Хубэй приходит в себя после торнадо, юго-западный регион Гуанси борется с масштабными наводнениями, вызванными тем же тайфуном Мейсак. В городе Хэнчжоу зафиксировали рекордное количество осадков за 24 часа.

Вместе с наводнением пришла необычная опасность: из-за затопления фермы в одной из деревень на свободу вырвались более 800 змей. Среди них были не только безобидные водяные ужи, но и смертельно опасные кобры. Местные жители создали специальные отряды для отлова рептилий, поскольку змея уже успела укусить одного человека.

Кроме того, в горных районах провинции Ганьсу на северо-западе произошел масштабный оползень, который унес жизни 33 человек. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Ситуация может ухудшиться в ближайшие дни, ведь на смену "Мейсаку" надвигается новый супертайфун "Бави".

Ожидается, что он обрушится на восточное побережье Китая и Тайваня уже в конце недели, принеся с собой более 1 метра осадков. Тайваньские власти уже привели в состояние боевой готовности почти 29 000 военнослужащих для оказания помощи населению.

Несмотря на огромную разрушительную силу ветра, которая на острове Гуам и прилегающих территориях достигала 289 километров в час, метеорологи надеются на незначительное ослабление тайфуна перед выходом на сушу. Тем не менее северная часть провинции Хубэй все равно должна готовиться к новым ливням и возможным наводнениям, пишет Reuters.