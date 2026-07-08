Як мешканець Хубею пережив падіння з висоти?

Пізно ввечері в понеділок, 6 липня 2026 року, провінція Хубей опинилася під ударом руйнівної стихії. У місті Хуанган вітер досяг такої сили, що 30-річного чоловіка буквально висмоктало з його власної квартири, розташованої на 12-му поверсі житлового будинку. Разом із господарем стихія винесла у вікно його шафи та диван. Попри жахливі обставини, чоловік вижив після падіння і наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії, про це пише видання CNN.

Сила вітру в епіцентрі сягала від 149 до 260 кілометрів на годину, що відповідає рівню 13 за розширеною шкалою Бофорта. Окрім житлових будинків, смерч завдав нищівного удару по транспортній інфраструктурі.

У тому ж Хуангані шквали піднімали в повітря важкі вантажівки, переміщуючи їх на відстань до 30 метрів. Загалом у провінції Хубей стихія вбила щонайменше 11 людей, а кількість поранених перевищила 331 особу.

Торнадо є надзвичайно рідкісним явищем для провінції Хубей, яка є важливим промисловим, автомобільним та технологічним центром,

– прокоментувала експертка провінційного метеорологічного бюро Ван Сяолін.

Стихія пошкодила понад 4855 будинків у регіоні, що є одним із ключових вузлів автомобілебудування Китаю. Найбільше постраждали міста Хуанши, Хуанган, Ечжоу та Сяньнін. У мережі з'явилися кадри з міста Ечжоу, де гігантська воронка рухалася на тлі безперервних спалахів блискавок. Місцева влада визнала величезні масштаби збитків і залучила до рятувальних робіт понад 3000 фахівців.

Торнадо в провінції Хубей: дивіться відео

Чому торнадо в цьому регіоні вважають аномалією?

Для провінції Хубей такі погодні явища не є типовими. Останній подібний випадок фіксували ще у травні 2021 року. Фахівці пояснюють нинішню катастрофу збігом кількох факторів, зокрема впливом супертайфуну Мейсак, який наклався на сезон дощів, що традиційно триває на початку літа. Дослідження показують, що за останні десятиліття активність торнадо в Китаї загалом знижувалася, проте зараз країна дедалі частіше стикається з екстремальними кліматичними подіями.

Китай, як друга за величиною економіка світу, зазнає збитків на десятки мільярдів доларів щорічно через аномальну спеку, шквали та повені. Ці події руйнують врожаї та паралізують роботу промислових підприємств.

Супутня загроза: повені, зсуви та отруйні змії

Поки Хубей оговтується від торнадо, південно-західний регіон Гуансі бореться з масштабними повенями, спричиненими тим же тайфуном Мейсак. У місті Хенчжоу зафіксували рекордну кількість опадів за 24 години.

Разом із великою водою прийшла незвичайна небезпека: через затоплення ферми в одному з сіл на волю вирвалися понад 800 змій. Серед них були не лише нешкідливі водяні вужі, а й смертельно небезпечні кобри. Місцеві мешканці створили спеціальні загони для вилову рептилій, оскільки одну людину змія вже встигла вкусити.

Крім того, у гірських районах провінції Ганьсу на північному заході стався масштабний зсув ґрунту, який змив 33 особи. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти. Ситуація може погіршитися найближчими днями, адже на зміну Мейсаку насувається новий супертайфун Баві.

Очікують, що він вдарить по східному узбережжю Китаю та Тайваню вже наприкінці тижня, принісши із собою понад 1 метр опадів. Тайванська влада вже привела у стан бойової готовності майже 29000 військовослужбовців для надання допомоги населенню.

Попри величезну руйнівну силу вітру, яка на острові Гуам та навколишніх територіях сягала 289 кілометрів на годину, метеорологи сподіваються на незначне послаблення тайфуну перед виходом на суходіл. Проте північна частина провінції Хубей все одно повинна готуватися до нових злив і можливих повеней, пише Reuters.