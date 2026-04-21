Как Трамп оценивает роль Кука в истории Apple?

После объявления об отставке Тим Кук с должности CEO Apple, президент США Дональд Трамп опубликовал развернутое заявление в своей соцсети Truth Social, в котором поделился собственным опытом общения с руководителем компании.

Трамп отметил, что всегда положительно относился как к Куку, так и к Стиву Джобсу. В то же время он предположил, что даже если бы Джобс продолжил руководить компанией, Apple не достигла бы такого уровня успеха, как под руководством Кука.

По словам Трампа, их взаимодействие началось с неожиданного звонка в начале его первого президентского срока. Кук обратился с проблемой, которую, по словам политика, мог решить только президент. Трамп описал ситуацию как сложную, но такую, где он согласился с позицией руководителя Apple и быстро помог найти решение.

Он также подчеркнул, что в подобных случаях компании обычно тратят значительные средства на консультантов, которые не всегда достигают результата. Зато Кук, по его словам, действовал иначе – обращался напрямую и получал быстрый результат без дополнительных затрат.

Трамп вспомнил, что во время его пребывания на посту президента Кук нечасто звонил, но каждое обращение было связано с важными вопросами. В нескольких случаях, которые он назвал "большими помощью", ему удалось поспособствовать решению проблем Apple.

В то же время политик отметил, что не всегда соглашался на все просьбы, поскольку иногда они были слишком настойчивыми. Несмотря на это, он охарактеризовал Кука как эффективного руководителя, который быстро реализует решения и достигает результатов.

Трамп добавил, что со временем начал открыто называть Кука сильным менеджером и лидером, подчеркивая его способность действовать без лишних затрат и бюрократии.

Как DW, его заявление появилось на фоне изменений в руководстве Apple, где Кук после многолетней работы покидает пост CEO. Таким образом, комментарий Трампа стал одной из первых публичных реакций на завершение целой эпохи в истории компании.