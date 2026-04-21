Як Трамп оцінює роль Кука в історії Apple?

Після оголошення про відставку Тім Кук з посади CEO Apple, президент США Дональд Трамп опублікував розгорнуту заяву в своїй соцмережі Truth Social, в якій поділився власним досвідом спілкування з керівником компанії.

Трамп зазначив, що завжди позитивно ставився як до Кука, так і до Стіва Джобса. Водночас він припустив, що навіть якби Джобс продовжив керувати компанією, Apple не досягла б такого рівня успіху, як під керівництвом Кука.

За словами Трампа, їхня взаємодія почалася з несподіваного дзвінка на початку його першого президентського терміну. Кук звернувся з проблемою, яку, за словами політика, міг вирішити лише президент. Трамп описав ситуацію як складну, але таку, де він погодився з позицією керівника Apple і швидко допоміг знайти рішення.

Він також підкреслив, що у подібних випадках компанії зазвичай витрачають значні кошти на консультантів, які не завжди досягають результату. Натомість Кук, за його словами, діяв інакше – звертався напряму і отримував швидкий результат без додаткових витрат.

Трамп згадав, що під час його перебування на посаді президента Кук нечасто телефонував, але кожне звернення було пов’язане з важливими питаннями. У кількох випадках, які він назвав "великими допомогами", йому вдалося посприяти вирішенню проблем Apple.

Водночас політик зазначив, що не завжди погоджувався на всі прохання, оскільки іноді вони були надто наполегливими. Попри це, він охарактеризував Кука як ефективного керівника, який швидко реалізує рішення і досягає результатів.

Трамп додав, що з часом почав відкрито називати Кука сильним менеджером і лідером, підкреслюючи його здатність діяти без зайвих витрат і бюрократії.

Як DW, його заява з’явилася на тлі змін у керівництві Apple, де Кук після багаторічної роботи залишає посаду CEO. Таким чином, коментар Трампа став однією з перших публічних реакцій на завершення цілої епохи в історії компанії.