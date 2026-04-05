Об этом сообщает CNN.

Почему у корабля Orion сломался туалет?

У космического корабля Orion поломалась система выброса отходов. Это произошло сразу после взлета, но поломку удалось устранить.

Впрочем, позже Кристина Кох, которая ранее уже чинила устройство, сказала, что от нее веет неприятный запах.

Инженеры предполагают, что трубопровод системы за 23 миллиона долларов просто замерз. Корабль пришлось повернуть той стороной к Солнцу, чтобы он растаял.

Астронавтам сказали перейти на резервные средства сбора отходов – ходить в туалет в пакеты. Однако пока туалет снова работает.

Как туалет в Orion поломался впервые?