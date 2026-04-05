Про це повідомляє CNN.

Чому у корабля Orion зламався туалет?

У космічного корабля Orion поламалася система викиду відходів. Це сталося одразу після взльоту, але поломку вдалося усунути.

Втім, пізніше Христина Кох, яка раніше вже лагодила пристрій, сказала, що від неї віє неприємний запах.

Інженери припускають, що трубопровід системи за 23 мільйони доларів просто замерз. Корабель довелося повернути тією стороною до Сонця, щоб він розтанув.

Астронавтам сказали перейти на резервні засоби збору відходів – ходити в туалет у пакети. Однак наразі туалет знову працює.

Як туалет у Orion поламався вперше?