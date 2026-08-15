Камеры TP-Link Tapo имеют немало положительных отзывов и входят в число популярных решений для домашнего видеонаблюдения без обязательной платной подписки. Например, модель Tapo C200 часто получает хорошие оценки и упоминается среди доступных камер для дома. Об этом пишет BGR.

На какие проблемы с камерами Tapo жалуются пользователи?

В то же время обсуждения владельцев на Reddit и других площадках показывают, что у некоторых пользователей возникают проблемы с надежностью устройств. Важно отметить, что речь идет именно о жалобах отдельных владельцев, а не о статистически подтвержденном проценте неисправностей. Недовольные покупатели значительно чаще пишут о своем опыте в интернете, тогда как люди, у которых камера работает без проблем, могут вообще не создавать подобных обсуждений.

При этом некоторые пользователи Reddit прямо отмечают, что годами пользуются Tapo и не сталкивались с неисправностями. Несмотря на это, в обсуждениях можно найти несколько повторяющихся претензий.

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1. Проблемы с аккумуляторами

Одной из самых заметных жалоб владельцев беспроводных камер Tapo является износ встроенных аккумуляторов.

Один из пользователей рассказал, что внутренние батареи в шести камерах Tapo TC85 начали выходить из строя примерно через два года эксплуатации. Проблема усугубляется тем, что в некоторых моделях аккумулятор невозможно нормально заменить. Попытка добраться до него может привести к повреждению самого устройства.

Подобные случаи обсуждаются в нескольких темах на Reddit. В одной из них владельцы камер Tapo C410 жаловались на очень быструю разрядку аккумулятора уже через два месяца использования. В другой теме пользователи рассказывали о потере заряда несколькими камерами Tapo после подключения к системе Home Assistant.

Если аккумулятор встроенный и его замена фактически означает ремонт или повреждение корпуса, постепенная потеря емкости становится особенно серьезной проблемой. Для камеры, которую устанавливают на улице или в месте без постоянного доступа к электросети, это может существенно сократить практический срок использования устройства.

2. Камеры могут терять соединение

Еще одна группа жалоб касается подключения камер к приложению. Некоторые владельцы рассказывают, что их Tapo периодически переходят в офлайн-режим и перестают нормально взаимодействовать с приложением. В отдельных случаях пользователи связывают такое поведение с неудачным обновлением прошивки.

В одной из обсуждаемых ситуаций камера TP-Link Tapo начала случайно отключаться от приложения. Другие пользователи в комментариях отметили, что подобное может происходить после проблемного обновления программного обеспечения. Есть и случаи, когда подобное поведение наблюдалось сразу на нескольких камерах.

Для системы видеонаблюдения это особенно неприятная неисправность. Камера может физически оставаться исправной, но потеря подключения означает, что владелец не получает доступа к трансляции или уведомлениям именно в тот момент, когда они могут понадобиться.

3. Записи могут исчезать из истории

Некоторые пользователи также сообщают о проблемах с видеозаписями. В частности, владелец Tapo C246D рассказывал о случайном исчезновении видеозаписей. Один из комментаторов отметил, что такая проблема якобы уже известна для этой конкретной модели.

Подобные жалобы встречаются и в других обсуждениях, что может свидетельствовать не об единичном случае. В то же время по имеющимся сообщениям невозможно определить точную причину каждого такого инцидента. Проблема может быть связана с конкретной моделью, прошивкой, способом хранения данных или другими условиями эксплуатации.

Для пользователя, который покупает камеру именно ради круглосуточного наблюдения, потеря записей является гораздо более серьезной проблемой, чем обычный сбой приложения. Ведь ценность системы безопасности во многом определяется тем, можно ли будет просмотреть нужный фрагмент после происшествия.

4. Недоверие к бренду стало отдельной проблемой

Самая большая претензия к TP-Link может вообще не быть напрямую связана с качеством камер. Часть пользователей просто не доверяет бренду из-за споров вокруг безопасности его сетевого оборудования и сообщений об уязвимостях в некоторых маршрутизаторах.

Ситуацию дополнительно осложняет внимание со стороны правительства США к TP-Link. На этом фоне некоторые пользователи считают приобретение продукции компании потенциальным риском для безопасности. В то же время другая часть сообщества категорически не согласна с таким выводом. Пользователи отмечают, что наличие отдельных уязвимостей или расследований не означает, что все устройства производителя опасны по своей природе.

То есть здесь существует существенная разница между подтвержденными техническими проблемами конкретного устройства и общим недоверием к производителю.

Действительно ли Tapo хуже конкурентов?

Важно не делать вывод, что все камеры Tapo ненадежны. Жалобы владельцев сами по себе не позволяют определить реальный уровень отказов устройств. Более того, аналогичные негативные истории можно найти практически в отношении любого большого производителя камер видеонаблюдения.

Один из пользователей Reddit под псевдонимом Big-Sweet-2179 сформулировал проблему иначе. По его мнению, Tapo – вполне нормальный продукт, но за те же деньги можно найти камеры других производителей, которые предлагают более высокий уровень качества. В качестве альтернативы он назвал Reolink.

Этот пользователь также считает, что споры вокруг TP-Link не являются главной причиной негативного отношения к камерам Tapo. Он обратил внимание на то, что другие производители систем видеонаблюдения, в частности Hikvision и Dahua, сталкивались с более серьезными обвинениями, но их продукты все равно рекомендуют некоторые энтузиасты в области безопасности. В итоге выбор камеры Tapo в значительной степени зависит от того, что именно важно для покупателя. Доступная цена и функциональность могут сделать эти устройства привлекательными, но потенциальные проблемы с аккумуляторами, прошивкой, подключением и хранением записей стоит учитывать перед покупкой.

При этом не менее важно отделять реальные технические недостатки конкретных моделей от общего недоверия к бренду. На основании отзывов в интернете невозможно установить, насколько часто возникают описанные проблемы, поэтому воспринимать их как гарантированные недостатки всех камер Tapo было бы неправильно.