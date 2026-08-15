Камери TP-Link Tapo мають чимало позитивних відгуків і входять до числа популярних рішень для домашнього відеоспостереження без обов'язкової платної підписки. Наприклад, модель Tapo C200 часто отримує хороші оцінки та згадується серед доступних камер для дому. Про це пише BGR.

На які проблеми камер Tapo скаржаться користувачі?

Водночас обговорення власників на Reddit та інших майданчиках показують, що у деяких користувачів виникають проблеми з надійністю пристроїв. Важливо зазначити, що йдеться саме про скарги окремих власників, а не про статистично підтверджений відсоток несправностей. Невдоволені покупці значно частіше пишуть про свій досвід в інтернеті, тоді як люди, у яких камера працює без проблем, можуть взагалі не створювати подібних обговорень.

При цьому деякі користувачі Reddit прямо зазначають, що роками користуються Tapo і не стикалися з несправностями. Попри це, в обговореннях можна знайти кілька повторюваних претензій.

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1. Проблеми з акумуляторами

Однією з найпомітніших скарг власників бездротових камер Tapo є деградація вбудованих акумуляторів.

Один із користувачів розповів, що внутрішні батареї у шести камерах Tapo TC85 почали виходити з ладу приблизно через два роки експлуатації. Проблема ускладнюється тим, що в деяких моделях акумулятор неможливо нормально замінити. Спроба дістатися до нього може призвести до пошкодження самого пристрою.

Подібні випадки обговорюються у кількох темах на Reddit. В одній із них власники камер Tapo C410 скаржилися на дуже швидке розряджання акумулятора вже через два місяці використання. В іншій темі користувачі розповідали про втрату заряду кількома камерами Tapo після підключення до системи Home Assistant.

Якщо акумулятор є вбудованим і його заміна фактично означає ремонт або пошкодження корпусу, поступова втрата ємності стає особливо серйозною проблемою. Для камери, яку встановлюють на вулиці або в місці без постійного доступу до електромережі, це може суттєво скоротити практичний термін використання пристрою.

2. Камери можуть втрачати з'єднання

Ще одна група скарг стосується підключення камер до застосунку. Деякі власники розповідають, що їхні Tapo періодично переходять в офлайн-режим і перестають нормально взаємодіяти із застосунком. В окремих випадках користувачі пов'язують таку поведінку з невдалим оновленням прошивки.

В одній з обговорюваних ситуацій камера TP-Link Tapo почала випадково від'єднуватися від застосунку. Інші користувачі в коментарях зазначили, що подібне може траплятися після проблемного оновлення програмного забезпечення. Є й випадки, коли подібну поведінку спостерігали одразу на кількох камерах.

Для системи відеоспостереження це особливо неприємна несправність. Камера може фізично залишатися справною, але втрата підключення означає, що власник не отримує доступу до трансляції або сповіщень саме в той момент, коли вони можуть бути потрібні.

3. Записи можуть зникати з історії

Окремі користувачі також повідомляють про проблеми із записами відео. Зокрема, власник Tapo C246D розповідав про випадкове зникнення відеозаписів. Один із коментаторів зазначив, що така проблема нібито вже відома для цієї конкретної моделі.

Подібні скарги зустрічаються і в інших обговореннях, що може свідчити не про одиничний випадок. Водночас із доступних повідомлень неможливо визначити точну причину кожного такого інциденту. Проблема може бути пов'язана з конкретною моделлю, прошивкою, способом зберігання даних або іншими умовами експлуатації.

Для користувача, який купує камеру саме заради цілодобового спостереження, втрата записів є значно серйознішою проблемою, ніж звичайний збій застосунку. Адже цінність системи безпеки багато в чому визначається тим, чи можна буде переглянути потрібний фрагмент після події.

4. Недовіра до бренду стала окремою проблемою

Найбільша претензія до TP-Link може бути взагалі не пов'язана безпосередньо з якістю камер. Частина користувачів просто не довіряє бренду через суперечки навколо безпеки його мережевого обладнання та повідомлення про вразливості в деяких маршрутизаторах.

Ситуацію додатково ускладнює увага з боку уряду США до TP-Link. На цьому тлі деякі користувачі вважають придбання продукції компанії потенційним ризиком для безпеки. Водночас інша частина спільноти категорично не погоджується з таким висновком. Користувачі зазначають, що наявність окремих вразливостей або розслідувань не означає, що всі пристрої виробника небезпечні за своєю природою.

Тобто тут існує суттєва різниця між підтвердженими технічними проблемами конкретного пристрою та загальною недовірою до виробника.

Чи справді Tapo гірші за конкурентів?

Важливо не робити висновок, що всі камери Tapo ненадійні. Скарги власників самі по собі не дозволяють визначити реальний рівень відмов пристроїв. Ба більше, аналогічні негативні історії можна знайти практично щодо будь-якого великого виробника камер відеоспостереження.

Один із користувачів Reddit під псевдонімом Big-Sweet-2179 сформулював проблему інакше. На його думку, Tapo є цілком нормальним продуктом, але за ті самі гроші можна знайти камери інших виробників, які пропонують вищий рівень якості. Як альтернативу він назвав Reolink.

Цей користувач також вважає, що суперечки навколо TP-Link не є головною причиною негативного ставлення до камер Tapo. Він звернув увагу на те, що інші виробники систем відеоспостереження, зокрема Hikvision та Dahua, стикалися з серйознішими звинуваченнями, але їхні продукти все одно рекомендують деякі ентузіасти безпеки. У підсумку вибір камери Tapo значною мірою залежить від того, що саме важливо покупцеві. Доступна ціна та функціональність можуть зробити ці пристрої привабливими, але потенційні проблеми з акумуляторами, прошивкою, підключенням і збереженням записів варто враховувати перед покупкою.

При цьому не менш важливо відокремлювати реальні технічні недоліки конкретних моделей від загальної недовіри до бренду. На основі відгуків в інтернеті неможливо встановити, наскільки часто виникають описані проблеми, тому сприймати їх як гарантовані недоліки всіх камер Tapo було б неправильно.