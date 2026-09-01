Проблемы с Pixel 11

Первые владельцы новых флагманов Pixel 11 уже заметили странное поведение смартфонов, о чем сообщает издание Android Authority. В социальной сети Reddit пользователи массово жалуются на работу функции "Пробуждение телефона при поднятии", которая включает дисплей при малейшем движении.

По словам владельцев Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, экран устройства регулярно включается, даже когда смартфон просто лежит на столе. В одном из случаев гаджет сработал на предмет, который положили рядом на поверхность. Другой пользователь рассказал, что телефон постоянно включал экран из-за вибраций от подлокотника дивана, а один из водителей заметил активацию дисплея во время резкого поворота автомобиля.

Такое поведение свидетельствует о чрезмерно чувствительной реакции датчиков смартфона на мелкие вибрации вокруг. Некоторые авторы сообщений отмечают, что что-то подобное они уже видели и в линейке Pixel 9 Pro, но на новых Pixel 11 эта функция ведет себя значительно агрессивнее.

Как с этим бороться

На данный момент единственный способ остановить постоянное включение экрана – полностью отключить функцию "Проверка телефона поднятием" в настройках заблокированного экрана. Чтобы это сделать, зайдите в настройки, выберите "Экран и сенсорный ввод", затем "Блокированный экран" и прокрутите страницу до самого низа. Там выберите функцию "Проверка телефона при поднятии" и снимите флажок.

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Владельцы устройств надеются, что ошибка будет исправлена в ближайшем программном обновлении системы.