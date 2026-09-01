Проблеми з Pixel 11

Перші власники нових флагманів Pixel 11 уже помітили дивну поведінку смартфонів, про яку повідомляє видання Android Authority. У соцмережі Reddit користувачі масово скаржаться на роботу функції "Перевірка телефона підняттям", яка вмикає дисплей від найменшого руху.

За словами власників Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL, екран пристрою регулярно засвічується, навіть коли смартфон просто лежить на столі. В одному з випадків гаджет спрацював на предмет, який поклали поруч на поверхню. Інший користувач розповів, що телефон постійно вмикав екран через вібрації від підлокітника дивана, а один із водіїв помітив активацію дисплея під час різкого повороту автомобіля.

Така поведінка свідчить про надто чутливу реакцію датчиків смартфона на дрібні вібрації довкола. Деякі автори повідомлень зазначають, що щось схоже вони вже бачили й у лінійці Pixel 9 Pro, але на нових Pixel 11 функція поводиться значно агресивніше.

Як із цим боротися

Наразі єдиний спосіб зупинити постійне ввімкнення екрана – повністю вимкнути функцію "Перевірка телефона підняттям" у налаштуваннях заблокованого екрана. Щоб це зробити, зайдіть у налаштування, виберіть "Екран і сенсорне введення", потім "Заблокований екран" і прогорніть сторінку до самого низу. Там виберіть функцію "Перевірка телефона підняттям" і зніміть перемикач.

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Власники пристроїв сподіваються, що помилку виправлять у найближчому програмному оновленні системи.