Вопрос о том, могут ли пчелы считать, давно вызывает споры среди учёных. Эти насекомые известны своей способностью распознавать узоры., поэтому часть исследователей предполагала, что в тестах с числами они просто реагируют на визуальные отличия, а не на самое количество. Об этом пишет Science Alert.

Действительно ли пчелы считают, а не просто видят разницу?

Новое исследование учло ключевой момент– как именно пчелы видят мир. По словам нейробиолога Мирко Занона из Университета Тренто, если анализировать стимулы с учетом биологии этих насекомых, аргументы критиков теряют силу. Результаты показывают, что пчелы действительно реагируют на числовые значения.

В предыдущих экспериментах пчелам демонстрировали карточки с разным количеством элементов. В одном из исследований 2019 их учили связывать символы с числами. Во время тренировок точность ответов достигала 75– 80 процентов, а во время тестов– около 60– 65 процентов, что превышает случайный результат.

Однако в 2020 году эти выводы раскритиковали. Было высказано предположение, что пчелы могли просто выбирать более "насыщенные" изображения, не считая объекты. Кроме того, их зрение может быть недостаточно четким для разрешения мелких деталей.

Авторы исследования согласились с этими замечаниями и решили просмотреть данные. Как объясняет зоолог Скарлетт Говард из Университета Монаша, при изучении когнитивных способностей животных важно учитывать их восприятие, а не человеческое.

Пчелы имеют сложные глаза, какой дают им совсем другую картину мира– менее детализированную и более обобщенную. Поэтому исследователи применили математическую модель, что воспроизводит их пространственное разрешение, и заново проанализировали изображение.

Оказалось, что предположение о " визуальную сложность не всегда работает. Раньше считалось, что больше объектов означает больше деталей, какие пчелы могут заметить. Но после коррекции под их зрение эта зависимость стала значительно слабее.

Как пишет SAN, это значит, что пчелы не могут полагаться только на простые визуальные подсказки. Вместо этого они, вероятно, реагируют именно на количество объектов.

Полученные результаты поддерживают идею, что пчелы испытывают базовое ощущение чисел. Исследователи отмечают, что изучение интеллекта животных требует учета их способа восприятия мира.

Как отмечает Говард, попытка посмотреть на мир глазами пчелы есть ключ к пониманию их способностей. И каждый раз эти насекомые демонстрируют более сложные механизмы поведения, чем ожидалось.