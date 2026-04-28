Питання про те, чи можуть бджоли рахувати, давно викликає суперечки серед науковців. Ці комахи відомі своєю здатністю розпізнавати візерунки, тому частина дослідників припускала, що у тестах із числами вони просто реагують на візуальні відмінності, а не на саму кількість. Про це пише Science Alert.

Чи справді бджоли рахують, а не просто бачать різницю?

Нове дослідження врахувало ключовий момент – як саме бджоли бачать світ. За словами нейробіолога Мірко Занона з Університету Тренто, якщо аналізувати стимули з урахуванням біології цих комах, аргументи критиків втрачають силу. Результати показують, що бджоли дійсно реагують на числові значення.

У попередніх експериментах бджолам демонстрували картки з різною кількістю елементів. У одному з досліджень 2019 року їх навчали пов'язувати символи з числами. Під час тренувань точність відповідей сягала 75–80 відсотків, а під час тестів – близько 60–65 відсотків, що перевищує випадковий результат.

Однак у 2020 році ці висновки розкритикували. Було висловлено припущення, що бджоли могли просто обирати більш "насичені" зображення, не рахуючи об'єкти. Крім того, їхній зір може бути недостатньо чітким для розрізнення дрібних деталей.

Автори дослідження погодилися з цими зауваженнями і вирішили переглянути дані. Як пояснює зоолог Скарлетт Говард із Університету Монаша, при вивченні когнітивних здібностей тварин важливо враховувати їхнє сприйняття, а не людське.

Бджоли мають складні очі, які дають їм зовсім іншу картину світу – менш деталізовану і більш узагальнену. Тому дослідники застосували математичну модель, що відтворює їхню просторову роздільну здатність, і заново проаналізували зображення.

Виявилося, що припущення про "візуальну складність" не завжди працює. Раніше вважалося, що більше об'єктів означає більше деталей, які бджоли можуть помітити. Але після корекції під їхній зір ця залежність стала значно слабшою.

Як пише SAN, це означає, що бджоли не можуть покладатися лише на прості візуальні підказки. Натомість вони, ймовірно, реагують саме на кількість об'єктів.

Отримані результати підтримують ідею, що бджоли мають базове відчуття чисел. Дослідники наголошують, що вивчення інтелекту тварин потребує врахування їхнього способу сприйняття світу.

Як зазначає Говард, спроба подивитися на світ очима бджоли є ключем до розуміння їхніх здібностей. І щоразу ці комахи демонструють складніші механізми поведінки, ніж очікувалося.