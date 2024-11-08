Очень много странного

Скелет раскопали на кремационном кладбище римской эпохи в городке Поммерул, вблизи границы с Францией. Еще в 1970-х годах здесь обнаружили 76 кремационных захоронений и одно захоронение тела в позе эмбриона. Соответствующие артефакты и стиль захоронения позволили предположить, что кремации были римскими и датируются II-III веками нашей эры. Хотя захоронение в позе эмбриона является необычным для римлян, ученые нашли булавку римского стиля у черепа, поэтому и эту странную могилу они датировали тем же периодом, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Antiquity, принадлежащий Кембриджскому университету.

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Когда ученые начали изучать одну из частей скелета, оказалось, что кость на 2 500 лет старше, чем они предполагали. Присмотревшись к скелету внимательнее, выяснилось, что он состоял из костей по меньшей мере пяти людей, которые жили в разные времена. Однако остается вероятность, что их было больше.

Радиоуглеродный анализ в 2019 году показал, что все другие кремации в Поммеруле относятся к римскому периоду. Однако анализ странного скелета датируется тремя различными эпохами неолита – от 7000 до 3000 лет до нашей эры.

Римская костяная булавка, найденная возле черепа, была радиоуглеродным методом датирована 69-210 годами нашей эры, а генетический анализ черепа определил, что она принадлежала женщине, которая жила в римские времена, примерно в третьем-четвертом веках.

Этот анализ поднял два вопроса:

Почему череп римской женщины поместили в неолитическое захоронение?

Почему неолитическое захоронение состояло из останков нескольких людей?

Исследователи предполагают, что римляне могли случайно нарушить уже имеющуюся неолитическую могилу, хороня кремированные останки в третьем-четвертом веках, и просто добавили к ней новый череп и костяную булавку, сделанную чуть раньше, в период между 69 и 210 годами нашей эры. Но в этом случае все равно неясно, почему древние люди сделали такое странное захоронение. Ведь это даже не похоже на братскую могилу, потому что в ней не лежат полные скелеты нескольких человек.

Другая возможность заключается в том, что сами римляне намеренно создали лоскутный скелет из разрозненных неолитических костей и черепа римской эпохи, скомпоновав останки в виде скрученного в позу эмбриона человека. Зачем им это могло быть нужно? Никто не знает.

Возможно, эта община была вдохновлена суевериями или чувствовала потребность связаться с человеком, который занимал эту территорию до них,

– говорят исследователи.

Несмотря на культурные различия, вполне возможно, что люди как неолита, так и римской эпохи это выбрали место захоронения из-за его близости к реке. На протяжении веков реки и другие водоемы считались важными, как географически, так и духовно. Поммерул был расположен возле воды и, вероятно, был для них особенным местом.