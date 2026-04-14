Группа ученых опубликовала исследование в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, в котором пересмотрела верхний предел продолжительности существования материи во Вселенной. Согласно новым расчетам, такие объекты как нейтронные звезды могут полностью исчезнуть примерно через 10⁶⁸ лет. Об этом пишет Dexerto.

Почему Вселенная "закончится" быстрее предыдущих оценок?

Хотя это число – единица с 68 нулями – остается практически немыслимым для человека, оно значительно сокращает предыдущие оценки "жизни" Вселенной, устанавливая более четкую границу.

Ключевым фактором в новом подходе стала концепция гравитационного рождения пар. Она развивает идеи, заложенные Стивен Хокинг, об излучении черных дыр. Исследователи показали, что даже без горизонта событий массивные объекты могут терять энергию из-за искривления пространства-времени.

Иначе говоря, сама гравитация способна вызывать постепенное "испарение" материи. Частица за частицей объекты теряют массу, пока полностью не исчезают.

Математические модели также показали, что скорость этого процесса определяется средней плотностью объекта. Именно она выступает своеобразными "часами", которые отсчитывают время до полного распада.

Благодаря этому стало понятно, какие объекты переживут другие. Например, белые карлики, сверхмассивные черные дыры и гало темной материи будут оставаться во Вселенной дольше, постепенно теряя энергию в течение колоссальных периодов.

Как пишет NYpost, неожиданным результатом стало то, что нейтронные звезды и черные дыры малой массы имеют почти одинаковый "срок жизни" – около 10⁶⁸ лет. Несмотря на разную природу, их плотность приводит к синхронному завершению существования.

Когда этот процесс завершится, такие объекты станут нестабильными и исчезнут в финальном энергетическом всплеске. Таким образом, даже самые устойчивые структуры во Вселенной не являются вечными.

Исследование дает новое понимание долгосрочной эволюции космоса и показывает, что даже без катастрофических событий Вселенная постепенно "погаснет" из-за фундаментальных физических процессов.