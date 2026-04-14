Где прячется вода на Луне?

Новые научные данные свидетельствуют о том, что самые большие залежи водяного льда на Луне сосредоточены в кратерах вблизи ее южного полюса, которые оставались в постоянной тени в течение самого длительного времени. Это открытие стало возможным благодаря анализу термической эволюции лунной поверхности и использованию компьютерного моделирования, пишет Space.

Исследователи выяснили, что количество накопленного льда напрямую зависит от возраста "холодной ловушки" – чем дольше углубление находится без солнечного света, тем больше шансов найти там значительные ресурсы.

Интересно, что представление о Луне как об абсолютно сухом небесном теле господствовало десятилетиями. Когда миссии серии "Аполлон" доставили образцы реголита на Землю в период между 1969 – 1972 годами, они оказались полностью лишенными влаги. Ситуация изменилась только в 1994 году, когда радар миссии "Клементина" зафиксировал первые признаки льда, что впоследствии было подтверждено аппаратами "Lunar Prospector" и "Lunar Reconnaissance Orbiter" (LRO).

В чем же проблема?

Научная группа под руководством Пола Хейна из Университета Колорадо в Боулдере установила, что залежи льда имеют неравномерное распределение. Ключевым фактором стало изменение наклона Луны относительно Солнца и Земли в течение миллиардов лет, объясняет CU Boulder Today. Те углубления, что были затенены 3 миллиарда лет назад, сегодня могут быть освещены и наоборот. Лед, попадая на свет, испаряется в космос или мигрирует в другие теневые зоны.

Например, кратер Гейворт, который остается в темноте более 3 – 3,5 миллиарда лет, демонстрирует одни из самых сильных сигналов наличия воды.



Слева показан южный полюс Луны, а справа – северный. Вода обозначена голубым / Фото NASA

Откуда на Луне вода?

Происхождение этой воды оставалось загадкой, но теперь ученые уверены: она накапливалась постепенно, а не в результате одного мощного удара кометы.

Источниками могли быть многочисленные падения небольших астероидов, вулканическая активность, сопровождавшаяся выбросами газов из недр, и даже солнечный ветер. Поток водорода с Солнца при взаимодействии с кислородом на лунной поверхности также способен образовывать молекулы воды. Кроме того, существует предположение, что часть земной атмосферы, включая кислород, в течение миллиардов лет "утекала" в космос и достигала поверхности Луны.

Почему это важно?

Для будущих колонистов наличие льда является критически важным. Замерзшую воду можно использовать не только для питья, но и разлагать на водород и кислород для создания ракетного топлива и воздуха для дыхания.

Следующим шагом в изучении этих запасов станет миссия 2027 года, когда на Луну отправят прибор L-CIRiS – тепловую камеру для детального наблюдения за затененными зонами. Только прямой анализ образцов позволит окончательно подтвердить происхождение и объемы лунной воды.