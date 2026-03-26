Об этом рассказывает 24 Канал на основе истории пользовательницы Threads. Мы обратились к представителям магазина COMFY, где покупала смартфон автор, однако на момент публикации статьи там отказались комментировать ситуацию однако впоследствии согласились, поэтому сейчас мы ожидаем ответа магазина.

Почему покупка обернулась скандалом?

В соцсети Threads пользовательница с ником navka1 поделилась историей о приобретении смартфона iPhone 17 Pro Max в сети магазинов техники Comfy. По ее словам, гаджет покупали как подарок на День рождения парню, а заказ оформили с курьерской доставкой.

Женщина отметила, что доставку несколько раз переносили – в конце концов курьер приехал только через три дня после запланированной даты. Во время передачи посылки, по ее словам, представитель службы доставки посоветовал проверить только пломбы на коробке. Они были неповрежденными, поэтому покупательница подписала накладную, не открывая упаковку, чтобы не портить вид подарка.

Проблемы начались уже после вручения презента. Когда коробку открыли, смартфон не удалось включить. Попытка подключить зарядный кабель типа USB-C также не дала результата. Тогда, по словам автора публикации, стало понятно, что это не настоящее устройство, а очень качественный муляж, который внешне и даже по весу почти не отличается от оригинала.

После этого женщина обратилась в службу поддержки магазина. Там, как она утверждает, два дня рассматривали обращение, а затем попросили отправить "телефон" в сервисный центр. Устройство отправили на проверку, однако в течение пяти дней ответа не было. Позже ей сообщили, что подделка подтверждена, но помочь с возвратом средств или обменом в компании не могут.

Фото муляжа iPhone 17 Pro Max

Фото navka1

Автор сообщения также отметила, что не поняла, для чего вообще нужна была диагностика в сервисном центре, если после нее ситуация не изменилась. Она обратилась к другим пользователям с просьбой поделиться подобным опытом и советами. Там вспомнили о похожей истории, которая случилась с львовьянкой Анастасией в магазине MOYO. Об этом она рассказала на своем тик-ток аккаунте.

Однако в истории Анастасии с MOYO все закончилось в ее пользу – магазин признал подделку, согласился вернуть деньги и начал внутреннее расследование. Что касается ситуации с COMFY, то пока рано говорить об окончании истории.

Автор обратилась в сервисный центр COMFY / Фото navka1

Как мы уже отмечали, редакция 24 Канал обратилась к представителям магазина и сейчас мы ждем комментарий. Если впоследствии эта история получит продолжение – мы обновим статью.

В то же время автор сообщения уже подала обращение в Госпродпотребслужбу и связалась с официальным представительством Apple в Украине, где также зарегистрировали заявку.