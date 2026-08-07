Вдохновляющий дизайн: металлический "пончик" без экрана

Согласно новым данным, устройство будет напоминать пончик размером примерно с хоккейную шайбу. Новинка будет работать на основе передовых моделей искусственного интеллекта и будет стоить от 300 до 400 долларов, пишет Android Authority.

Компания отказалась от использования дисплеев, сделав ставку на портативность и тактильные ощущения. Устройство будет автономным, с питанием от аккумулятора, что позволит легко переносить его по дому одной рукой.

Над внешним видом гаджета работает студия LoveFrom, которую возглавляет Джони Айв – бывший главный дизайнер Apple. Корпус планируют изготовить из высококачественных металлических материалов, что подчеркнет премиальность продукта.

Главной особенностью устройства станут подвижные механические элементы. Они будут создавать эффект того, что гаджет живой, а не просто реагирует на голосовые команды. Система камер, микрофонов и датчиков позволит искусственному интеллекту видеть окружающую обстановку и лучше понимать контекст разговора, обеспечивая более точные ответы.

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Искусственный интеллект как полноценный компаньон

Взаимодействие с колонкой будет напоминать естественный разговор, аналогичный режиму Voice Mode в ChatGPT. Разработчики планируют использовать усовершенствованные алгоритмы, которые со временем будут изучать привычки и предпочтения владельца, чтобы сделать диалоги максимально персонализированными. Световые индикаторы будут сообщать пользователю о том, что устройство активно слушает или обрабатывает информацию.

OpenAI планирует запустить это AI-устройство в 2027 году в качестве первого продукта в более широкой линейке оборудования на базе искусственного интеллекта,

– прокомментировал Марк Гурман в отчете для Bloomberg.

Выпуск новинки запланирован на 2027 год. OpenAI рассматривает этот гаджет лишь как первый шаг. В будущем компания хочет создать целую экосистему устройств, которые смогут полностью заменить смартфоны.

Работа над проектом продолжается, несмотря на серьезный юридический конфликт с Apple. Техногигант из Купертино обвиняет создателей ChatGPT в краже конфиденциальных производственных технологий. Однако в OpenAI уверяют, что их разработка принципиально отличается от всего, что ранее создавала Apple. Судебная тяжба не остановит разработку.