Дизайн, що надихає: металевий "пончик" без екрана

Згідно з новими даними, пристрій нагадуватиме пончик розміром приблизно із хокейну шайбу. Новинка працюватиме на базі передових моделей штучного інтелекту та коштуватиме від 300 до 400 доларів, пише Android Authority.

Компанія відмовилася від використання дисплеїв, зробивши ставку на портативність і тактильність. Пристрій буде автономним, з живленням від акумулятора, що дозволить легко переносити його по дому однією рукою.

Над зовнішнім виглядом гаджета працює студія LoveFrom, яку очолює Джоні Айв – колишній головний дизайнер Apple. Корпус планують виготовити з високоякісних металевих матеріалів, що підкреслять преміальність продукту.

Головною особливістю пристрою стануть рухомі механічні елементи. Вони створюватимуть ефект того, що гаджет живий, а не просто реагує на голосові команди. Система камер, мікрофонів та датчиків дозволить штучному інтелекту бачити оточення й краще розуміти контекст розмови, забезпечуючи точніші відповіді.

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Штучний інтелект як повноцінний компаньйон

Взаємодія з колонкою нагадуватиме природну розмову, аналогічну до режиму Voice Mode в ChatGPT. Розробники планують використовувати вдосконалені алгоритми, які з часом вивчатимуть звички та вподобання власника, щоб робити діалоги максимально персоналізованими. Світлові індикатори повідомлятимуть користувача про те, що пристрій активно слухає або опрацьовує інформацію.

OpenAI планує запустити цей AI-пристрій у 2027 році як перший продукт у ширшій лінійці обладнання на базі штучного інтелекту,

– прокоментував Марк Гурман у звіті для Bloomberg.

Випуск новинки запланували на 2027 рік. OpenAI розглядає цей гаджет лише як перший крок. У майбутньому компанія хоче створити цілу екосистему пристроїв, які зможуть повністю замінити смартфони.

Робота над проєктом триває попри серйозний юридичний конфлікт із Apple. Техногігант із Купертіно звинувачує творців ChatGPT у викраденні конфіденційних технологій виробництва. Проте в OpenAI запевняють, що їхня розробка фундаментально відрізняється від усього, що раніше створювала Apple. Судова тяганина не зупинить розробку.