Почему первые очки на базе Android XR удивят?

На конференции Unpacked, где основное внимание было уделено новым складным смартфонам, Samsung также поделилась подробностями о будущей линейке "умных очков". Проект разрабатывается в тесном сотрудничестве с Google и Qualcomm, а за эстетичный вид устройств отвечают известные бренды оптики Warby Parker и Gentle Monster. Об этом пишет издание Android Authority.

Главным отличием нового подхода стал акцент на повседневном стиле и комфорте, а не только на технических характеристиках. Google учла ошибки прошлого, когда Google Glass воспринимались как устройство для узкого круга профессионалов или техно-фанатов.

Теперь компании делают ставку на дизайн, который не будет отличаться от обычных очков. Samsung отвечает за техническое наполнение, которое удалось разместить в тонких и легких оправах.

"Мы хотим, чтобы эти AI-очки служили расширением для смартфонов Galaxy, подобно тому, как это делает Galaxy Watch",

– прокомментировал представитель компании Samsung во время медиа-брифинга.



Умные очки от Samsung / Фото 9to5Google

Основную вычислительную нагрузку возьмет на себя смартфон пользователя, тогда как сами очки станут терминалом для взаимодействия. Устройство оснащено высококачественными камерами для фиксации того, что видит человек, и поддержкой голосового помощника Gemini. Это позволит пользователям получать подсказки искусственного интеллекта в режиме реального времени.

Внутри очков работает чип Qualcomm AR1, а обработка данных поначалу будет происходить преимущественно в облаке.

Техническая начинка и вопросы автономности

Одним из главных вызовов для разработчиков стал баланс между весом и продолжительностью работы. Для решения этой задачи Samsung создала специальную команду "Power Camp", в которую вошли 50 лучших инженеров. Они работали над оптимизацией каждого микроампера энергии.

В результате первое поколение очков сможет работать до девяти часов в режиме интенсивного использования. Для сравнения: аналогичные устройства от Meta работают без подзарядки около шести часов.



Умные очки от Samsung / Фото Android Authority

Стоит отметить, что первая версия очков Samsung не будет иметь встроенных дисплеев в линзах. Компания сознательно пошла на этот шаг, чтобы сохранить компактность и продлить время работы от аккумулятора. Однако в будущем Samsung планирует использовать яркие OLEDoS-панели и технологии фотохромного стекла, над которыми уже работают исследователи.

В комплект будет входить зарядный чехол, который сможет полностью зарядить очки более семи раз. Это обеспечит пользователю несколько дней автономной работы без необходимости искать розетку.

Зарядка будет осуществляться через специальные контакты, а сам процесс займет некоторое время, в течение которого пользователи с плохим зрением останутся без корректирующей оптики, если они используют линзы с диоптриями.

Прочность, конфиденциальность и возможности ИИ

Особое внимание уделили долговечности. Очки защищены от воздействия дождя, влаги, пота, пыли и песка. Шарниры конструкции обладают коррозионной стойкостью, а дужки сделали гибкими. Это позволяет сгибать и скручивать их как обычную оправу, не рискуя повредить внутренние датчики. На дужке также разместили физическую кнопку затвора камеры и специальный переключатель для режима конфиденциальности.

Благодаря глубокой интеграции с экосистемой Android и Galaxy очки получат ряд полезных функций. Они смогут сканировать текст с вывесок или документов и автоматически добавлять его в Samsung Notes. Пользователям будут доступны мгновенные переводы иностранных языков, короткие резюме сообщений и возможность делиться видео с камеры в режиме реального времени во время звонков.

С нетерпением ждем новинку

Официальный релиз первого поколения умных очков запланирован на осень 2026 года. Точную дату выхода и цену объявят позже, однако уже сейчас ясно, что Samsung и Google готовят серьезного конкурента для устройств от Meta. Новинка обещает стать не просто гаджетом, а незаменимым помощником, который всегда находится перед глазами пользователя.