Чим здивують перші окуляри на базі Android XR?

На конференції Unpacked, де основну увагу приділили новим складаним смартфонам, Samsung також поділилася подробицями про майбутню лінійку "інтелектуальних окулярів". Проєкт розробляють у тісній кооперації з Google та Qualcomm, а за естетичний вигляд пристроїв відповідають відомі бренди оптики Warby Parker та Gentle Monster. Про це пише видання Android Authority.

Головною відмінністю нового підходу став акцент на повсякденному стилі та комфорті, а не лише на технічних характеристиках. Google врахувала помилки минулого, коли Google Glass сприймали як пристрій для вузького кола професіоналів або техно-фанатів.

Тепер компанії роблять ставку на дизайн, який не відрізнятиметься від звичайних окулярів. Samsung відповідає за технічне наповнення, яке вдалося розмістити в тонких і легких оправах.

Ми хочемо, щоб ці AI-окуляри слугували розширенням для смартфонів Galaxy, подібно до того, як це робить Galaxy Watch,

– прокоментував представник компанії Samsung під час медіа-брифінгу.



Розумні окуляри від Samsung / Фото 9to5Google

Основні обчислювальні потужності візьме на себе смартфон користувача, тоді як самі окуляри стануть терміналом для взаємодії. Пристрій оснастили високоякісними камерами для фіксації того, що бачить людина, та підтримкою голосового помічника Gemini. Це дозволить користувачам отримувати підказки штучного інтелекту в реальному часі.

Усередині окулярів працює чіп Qualcomm AR1, а обробка даних спочатку відбуватиметься переважно у хмарі.

Технічна начинка та питання автономності

Одним із головних викликів для розробників став баланс між вагою та тривалістю роботи. Для вирішення цього завдання Samsung створила спеціальну команду "Power Camp", куди увійшли 50 найкращих інженерів. Вони працювали над оптимізацією кожного мікроампера енергії.

У результаті перша генерація окулярів зможе працювати до дев'яти годин у режимі інтенсивного використання. Для порівняння, аналогічні пристрої від Meta працюють без підзарядки близько шести годин.



Розумні окуляри від Samsung / Фото Android Authority

Варто зауважити, що перша версія окулярів Samsung не матиме вбудованих дисплеїв у лінзах. Компанія свідомо пішла на цей крок, щоб зберегти компактність і продовжити роботу від акумулятора. Проте в майбутньому Samsung планує використовувати яскраві OLEDoS-панелі та технології фотохромного скла, над якими вже працюють дослідники.

До комплекту входитиме зарядний кейс, який зможе повністю зарядити окуляри більше семи разів. Це забезпечить користувачеві кілька днів автономності без необхідності шукати розетку.

Заряджання здійснюватиметься через спеціальні контакти, а сам процес потребуватиме певного часу, протягом якого користувачі з поганим зором залишатимуться без коригувальної оптики, якщо вони використовують лінзи з діоптріями.

Міцність, конфіденційність і можливості ШІ

Особливу увагу приділили довговічності. Окуляри захистили від впливу дощу, вологи, поту, пилу та піску. Шарніри конструкції мають стійкість до корозії, а дужки зробили гнучкими. Це дозволяє згинати та скручувати їх як звичайну оправу, не ризикуючи пошкодити внутрішні датчики. На дужці також розмістили фізичну кнопку затвора камери та спеціальний перемикач для режиму приватності.

Завдяки глибокій інтеграції з екосистемою Android і Galaxy окуляри отримають низку корисних функцій. Вони зможуть сканувати текст із вивісок чи документів і автоматично додавати його до Samsung Notes. Користувачам будуть доступні миттєві переклади іноземної мови, короткі підсумки повідомлень та можливість ділитися відео з камери в реальному часі під час дзвінків.

Коил чекати новинку

Офіційний реліз першого покоління інтелектуальних окулярів запланований на осінь 2026 року. Точну дату виходу та ціну оголосять пізніше, проте вже зараз зрозуміло, що Samsung та Google готують серйозного конкурента для пристроїв від Meta. Новинка обіцяє стати не просто гаджетом, а незамінним асистентом, який завжди знаходиться перед очима користувача.