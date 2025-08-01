Что не так с российским модулем?

Проблема с утечкой воздуха впервые была зафиксирована в сентябре 2019 года. Источник утечки обнаружили в переходной камере модуля "Звезда", который пристыковался к станции еще в 2000 году. За последние шесть лет скорость потери воздуха выросла вдвое: с примерно 0,45 килограмма в сутки до более 0,9 килограмма в сутки. Из-за этого NASA повысило уровень опасности до самого высокого, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Согласно последним сообщениям, недавние ремонтные работы помогли уменьшить скорость утечки, но не остановили его полностью. Некоторое время экипаж считал, что последнюю трещину удалось закрыть, но дальнейшие наблюдения это опровергли.

Был и момент оптимизма, когда в июне датчики зафиксировали изменение давления, что могло свидетельствовать об успешном ремонте. В агентстве объяснили, что сигнал о давлении, или изменение воздушного потока или давления в кабине, зафиксированное датчиками, может быть признаком того, что утечки были устранены. Однако в NASA все же решили отложить запуск частной миссии Axiom 4 к МКС, которая изначально была запланирована на 11 июня. Теперь оказалось, что утечка все еще продолжается.

Если проблему не удастся решить, люк к российскому модулю могут закрыть навсегда. В таком случае МКС будет работать в штатном режиме, но потеряет один порт для стыковки грузовых кораблей.