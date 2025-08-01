Що не так із російським модулем?

Проблема з витоком повітря вперше була зафіксована у вересні 2019 року. Джерело витоку виявили у перехідній камері модуля "Звєзда", який пристикувався до станції ще у 2000 році. За останні шість років швидкість втрати повітря зросла вдвічі: з приблизно 0,45 кілограма на добу до понад 0,9 кілограма на добу. Через це NASA підвищило рівень небезпеки до найвищого, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Згідно з останніми повідомленнями, нещодавні ремонтні роботи допомогли зменшити швидкість витоку, але не зупинили його повністю. Певний час екіпаж вважав, що останню тріщину вдалося закрити, але подальші спостереження це спростували.

Був і момент оптимізму, коли в червні датчики зафіксували зміну тиску, що могло свідчити про успішний ремонт. В агентстві пояснили, що сигнал про тиск, або зміна повітряного потоку чи тиску в кабіні, зафіксована датчиками, може бути ознакою того, що витоки були усунені. Проте в NASA все ж вирішили відкласти запуск приватної місії Axiom 4 до МКС, яка спочатку була запланована на 11 червня. Тепер виявилося, що витік усе ще продовжується.

Якщо проблему не вдасться вирішити, люк до російського модуля можуть закрити назавжди. У такому разі МКС працюватиме у штатному режимі, але втратить один порт для стикування вантажних кораблів.