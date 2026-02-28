Мюнхенская компания Proxima Fusion подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Баварии, энергетическим гигантом RWE и Институтом физики плазмы Общества Макса Планка (IPP). Соглашение предусматривает строительство первой в Европе термоядерной электростанции в 2030-х годах, сообщает New Civil Engineer.

Ключевым элементом нового плана Германии станет стелларатор под названием Stellaris. Но перед запуском полноценной электростанции должна появиться демонстрационная установка – стелларатор Alpha.

Именно он должен доказать, что технология способна производить больше энергии, чем потребляет, то есть обеспечить положительный энергетический баланс. Получить первую плазму на Alpha планируют в 2031 году.



Стелларатор Stellaris / Фото Proxima Fusion

Что такое стеларатор и чем он отличается от токамака?

Стеллараторы – это один из типов термоядерных реакторов. Они считаются компактнее токамаков, но имеют сложную магнитную конфигурацию. Именно эта сложность долгое время была главной проблемой: управление плазмой в такой системе чрезвычайно непростая задача.

Теперь исследователи рассчитывают на новые алгоритмы моделирования и искусственный интеллект, которые помогут стабилизировать плазму настолько эффективно, чтобы запустить самоподдерживающуюся термоядерную реакцию.

За разработкой стоит команда физиков, которые ранее работали над немецким научным стеларатором Wendelstein 7-X. Эта установка стала одним из самых сложных инженерных проектов в области плазменной физики и доказала жизнеспособность концепции стеларатора на экспериментальном уровне.

Где именно появятся новые установки?

Демонстрационный Alpha построят в Гархинге – пригороде Мюнхена, рядом с Институтом физики плазмы, который будет отвечать за научную часть проекта, рассказывает World Nuclear News.

Электростанцию Stellaris планируют разместить на площадке АЭС Гундремминген в Баварии, которую сейчас выводят из эксплуатации. Это символический шаг: Германия первой среди развитых стран полностью отказалась от атомной энергетики, но одновременно открыто заявляет о вере в безопасность термоядерного синтеза.

Фактически речь идет о трансформации старой ядерной инфраструктуры под новый тип энергетики.

Как будут финансировать проект?

Финансовая модель предусматривает смешанное финансирование:

около 20% – частные инвесторы через Proxima Fusion;

еще примерно 20% – правительство Баварии (при условии поддержки федерального центра);

остальное – федеральный бюджет Германии в рамках программы развития передовых технологий и национального плана поддержки термоядерной энергетики.

До 2029 года на эти цели в Германии предусмотрено более 2 миллиардов евро.

Параллельно Proxima Fusion объявила о создании международного альянса Alpha, к которому уже присоединились десятки компаний – не только немецких. Это означает, что проект с самого начала строится как часть более широкой европейской и глобальной гонки за коммерческую термоядерную энергетику.

Что это означает для Европы?

Соглашение рассматривается как стратегический шаг для Германии и Европы в соревновании за первенство в сфере коммерческого термоядерного синтеза. Речь идет не только о науке, а о формировании полной экосистемы – от фундаментальных исследований до промышленного производства.

Если Alpha продемонстрирует положительный энергетический результат, а Stellaris заработает в конце 2030-х годов, Бавария может превратиться из мощного научного центра в промышленный хаб термоядерной энергетики.

В долгосрочной перспективе успех проекта откроет возможности для экспорта технологий и укрепления энергетической независимости Европы.