Мюнхенская компания Proxima Fusion подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Баварии, энергетическим гигантом RWE и Институтом физики плазмы Общества Макса Планка (IPP). Соглашение предусматривает строительство первой в Европе термоядерной электростанции в 2030-х годах, сообщает New Civil Engineer.
Смотрите также Китай создал сверхпрочную сталь CHSN01 для термоядерных реакторов
Почему Германия снова возвращается к атомной энергетике?
Ключевым элементом нового плана Германии станет стелларатор под названием Stellaris. Но перед запуском полноценной электростанции должна появиться демонстрационная установка – стелларатор Alpha.
Именно он должен доказать, что технология способна производить больше энергии, чем потребляет, то есть обеспечить положительный энергетический баланс. Получить первую плазму на Alpha планируют в 2031 году.
Стелларатор Stellaris / Фото Proxima Fusion
Что такое стеларатор и чем он отличается от токамака?
Стеллараторы – это один из типов термоядерных реакторов. Они считаются компактнее токамаков, но имеют сложную магнитную конфигурацию. Именно эта сложность долгое время была главной проблемой: управление плазмой в такой системе чрезвычайно непростая задача.
Теперь исследователи рассчитывают на новые алгоритмы моделирования и искусственный интеллект, которые помогут стабилизировать плазму настолько эффективно, чтобы запустить самоподдерживающуюся термоядерную реакцию.
За разработкой стоит команда физиков, которые ранее работали над немецким научным стеларатором Wendelstein 7-X. Эта установка стала одним из самых сложных инженерных проектов в области плазменной физики и доказала жизнеспособность концепции стеларатора на экспериментальном уровне.
Где именно появятся новые установки?
Демонстрационный Alpha построят в Гархинге – пригороде Мюнхена, рядом с Институтом физики плазмы, который будет отвечать за научную часть проекта, рассказывает World Nuclear News.
Электростанцию Stellaris планируют разместить на площадке АЭС Гундремминген в Баварии, которую сейчас выводят из эксплуатации. Это символический шаг: Германия первой среди развитых стран полностью отказалась от атомной энергетики, но одновременно открыто заявляет о вере в безопасность термоядерного синтеза.
Фактически речь идет о трансформации старой ядерной инфраструктуры под новый тип энергетики.
Как будут финансировать проект?
Финансовая модель предусматривает смешанное финансирование:
- около 20% – частные инвесторы через Proxima Fusion;
- еще примерно 20% – правительство Баварии (при условии поддержки федерального центра);
- остальное – федеральный бюджет Германии в рамках программы развития передовых технологий и национального плана поддержки термоядерной энергетики.
До 2029 года на эти цели в Германии предусмотрено более 2 миллиардов евро.
Параллельно Proxima Fusion объявила о создании международного альянса Alpha, к которому уже присоединились десятки компаний – не только немецких. Это означает, что проект с самого начала строится как часть более широкой европейской и глобальной гонки за коммерческую термоядерную энергетику.
Что это означает для Европы?
Соглашение рассматривается как стратегический шаг для Германии и Европы в соревновании за первенство в сфере коммерческого термоядерного синтеза. Речь идет не только о науке, а о формировании полной экосистемы – от фундаментальных исследований до промышленного производства.
Если Alpha продемонстрирует положительный энергетический результат, а Stellaris заработает в конце 2030-х годов, Бавария может превратиться из мощного научного центра в промышленный хаб термоядерной энергетики.
В долгосрочной перспективе успех проекта откроет возможности для экспорта технологий и укрепления энергетической независимости Европы.