Детали

Как сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), геомагнитная буря продлится с 30 июля по 1 августа.

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Если прогнозы сбудутся, полярные сияния могут быть видимы аж на 50 градусах широты, то есть в высоких и средних широтах. Это означает, что увидеть зрелище сможет только северная часть Украины (Киев, Ровно, Луцк, Чернигов и Сумы), поскольку все остальные регионы находятся в низких широтах, до 44 градусов широты.

Стоит отметить, что первый из нескольких входных корональных выбросов массы уже попал в магнитное поле Земли, вызвав небольшую геомагнитную бурю и незначительные полярные сияния в Северной Америке.

Это благоприятное начало многочисленных штормов, которые мы ожидаем в течение следующих нескольких дней,

– говорит исследовательница космической погоды Тамита Сков.

Что известно о вспышках, которые вызвали эту бурю

Серия солнечных вспышек М-класса, выпущенных Солнцем на выходных, сопровождалась несколькими шлейфами плазмы, известными как корональный выброс массы (КВМ). Это не самые сильные из возможных выбросов, но их достаточно, чтобы создать не только красивые сияния, но и проблемы для земной электроники, в частности спутников на орбите.

Стоит отметить, что на этот раз повторяется майская история, когда вспышки класса X вызвали сильнейшие в истории наблюдений сияния, которые дошли до экватора планеты, что бывает чрезвычайно редко. Как сообщили ученые, первые две вспышки, которые шли друг за другом, слились и образовали так называемый "Cannibal-КВМ", который расчищает путь для еще двух вспышек, которые путешествуют сквозь космос за ним. А Земля оказалась на линии огня.

Стоит отметить, что сроки с 30 июля до начала 1 августа являются несколько приблизительными, поскольку прогнозировать такие вещи достаточно сложно. Поэтому все может завершиться быстрее, или же наоборот – длиться немного дольше, чем предполагалось.

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Вспышки, сияния и магнитные бури

КВМ несут электрически заряженные атомы, которые называются ионами. Когда CME сталкиваются с магнитосферой Земли, они могут вызвать геомагнитные бури. Во время этих бурь ионы взаимодействуют с газами в атмосфере Земли, высвобождая энергию в виде света. Это явление известно как северное сияние, или полярное сияние. Цвет сияний зависит от того, как глубоко в атмосферу проникают эти ионы, и с какими газами они будут взаимодействовать. Каждый газ дает свой свет.

Геомагнитные бури классифицируются с помощью G-шкалы для измерения интенсивности геомагнитных бурь. Они варьируются от G5, самого экстремального класса, до штормов слабого класса G1. Недавний прогноз геомагнитных бурь, опубликованный NOAA, пока классифицировало 30 июля как геомагнитную бурю класса G3, а 31 июля – G2. Какой будет ситуация 1 августа, сказать пока трудно.