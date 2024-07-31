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Як повідомили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), геомагнітна буря триватиме з 30 липня по 1 серпня.

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Якщо прогнози збудуться, полярні сяйва можуть бути видимі аж на 50 градусах широти, тобто у високих та середніх широтах. Це означає, що побачити видовище зможе лише північна частина України (Київ, Рівне, Луцьк, Чернігів та Суми), оскільки всі інші регіони перебувають у низьких широтах, до 44 градусів широти.

Варто зазначити, що перший з декількох вхідних корональних викидів маси вже потрапив у магнітне поле Землі, викликавши невелику геомагнітну бурю й незначні полярні сяйва у Північній Америці.

Це сприятливий початок численних штормів, які ми очікуємо протягом наступних кількох днів,

– каже дослідниця космічної погоди Таміта Сков.

Що відомо про спалахи, які спричинили цю бурю

Серія сонячних спалахів М-класу, випущених Сонцем на вихідних, супроводжувалася кількома шлейфами плазми, відомими як корональний викид маси (КВМ). Це не найсильніші з можливих викидів, але їх достатньо, щоб створити не лише красиві сяйва, а й проблеми для земної електроніки, зокрема супутників на орбіті.

Варто зазначити, що цього разу повторюється травнева історія, коли спалахи класу X спричинили найсильніші в історії спостережень сяйва, котрі дійшли аж до екватора планети, що буває надзвичайно рідко. Як повідомили вчені, перші два спалахи, які йшли один за одним, злилися й утворили так званий "Cannibal-КВМ", який розчищає шлях для ще двох спалахів, які подорожують крізь космос за ним. А Земля опинилася на лінії вогню.

Варто зазначити, що терміни з 30 липня до початку 1 серпня є дещо приблизними, оскільки прогнозувати такі речі досить складно. Тож все може завершитись швидше, або ж навпаки – тривати трохи довше, ніж передбачалося.

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Спалахи, сяйва та магнітні бурі

КВМ несуть електрично заряджені атоми, які називаються іонами. Коли CME зіштовхуються з магнітосферою Землі, вони можуть викликати геомагнітні бурі. Під час цих бур іони взаємодіють з газами в атмосфері Землі, вивільняючи енергію у вигляді світла. Це явище відоме як північне сяйво, або полярне сяйво. Колір сяйв залежить від того, як глибоко в атмосферу проникають ці іони, та з якими газами вони будуть взаємодіяти. Кожен газ дає своє світло.

Геомагнітні бурі класифікуються за допомогою G-шкали для вимірювання інтенсивності геомагнітних бур. Вони варіюються від G5, найбільш екстремального класу, до штормів слабкого класу G1. Нещодавній прогноз геомагнітних бур, опублікований NOAA, наразі класифікувало 30 липня як геомагнітну бурю класу G3, а 31 липня – G2. Якою буде ситуація 1 серпня, сказати наразі важко.