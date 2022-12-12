Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук опубликовал список новых назначений и увольнений. В нем можно найти имя Владимира Тафтая, но нет никаких деталей.

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Что известно

Свою должность Тафтай занимал с февраля 2021 года. Кто заменит его теперь, неизвестно.

Примечательно, что Владимир Тафтай претендовал на пост главы Госкосмоса еще в 2019 году, однако тогда агентство возглавил Владимир Усов.

С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики. Он занимал должность начальника управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности, пишет издание НВ. В 2020 году Тафтай ушел из Минэкономики и был назначен вице-президентом по корпоративному управлению ГП Антонов.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины – специальный государственный орган, обеспечивающий реализацию политики в области космической деятельности. До 9 декабря 2010 года организация называлась "Национальное космическое агентство Украины" (НКАУ).