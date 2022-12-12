Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук опублікував список нових призначень та звільнень. У ньому можна знайти ім'я Володимира Тафтая, однак немає жодних деталей.

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Що відомо

Свою посаду Тафтай обіймав з лютого 2021 року. Хто замінить його тепер, невідомо.

Цікаво, що Володимир Тафтай претендував на пост глави Держкосмосу ще у 2019 році, однак тоді агентство очолив Володимир Усов.

З 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки. Він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки, пише видання НВ. У 2020 році Тафтай пішов з Мінекономіки та був призначений віцепрезидентом з корпоративного управління ДП Антонов.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України – спеціальний державний орган, який забезпечує реалізацію політики в галузі космічної діяльності. До 9 грудня 2010 року організація називалась "Національне космічне агентство України" (НКАУ).