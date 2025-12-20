Как именно водород влияет на климат?

Исследование выявило неожиданную связь между водородом и климатическими изменениями. Международная группа ученых из Global Carbon Project установила, что в течение 1990 – 2020 годов выбросы водорода выросли настолько, что вызвали дополнительное потепление на 0,02 градуса Цельсия. Хотя эта цифра может показаться незначительной, она составляет определенную долю от общего повышения температуры, которое сейчас почти достигло 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Суть открытия заключается в том, что водород, не будучи парниковым газом и не загрязняя воздух, косвенным образом способствует потеплению, когда поглощает природные вещества, которые обычно уничтожают метан, отметили авторы исследования в журнале Nature.

Проблемный метан

Метан является одним из самых мощных парниковых газов, хотя его жизненный цикл короче углекислого газа. Больше водорода означает меньше "очистителей" в атмосфере, из-за чего метан остается дольше и продолжает нагревать климат.

Человечество до сих пор не может договориться о прекращении выбросов углекислого газа, а по метану речь вообще почти не идет.

Рост эмиссии метана связан с ископаемым топливом, животноводством и разрастанием свалок.

Кроме того, таяние вечной мерзлоты в результате вызванного человеком потепления, также выпускает в воздух огромные объемы метана, который тысячелетиями был заперт в промерзшей почве и северных озерах.

Ситуация усугубляется тем, что когда метан разлагается в воздухе, он сам производит водород. Таким образом количество его растет даже без участия человека, что запускает фактически замкнутый круг – метан разлагается на водород, водород блокирует разложение метана, метан накапливается в воздухе.

Не только метан

Кроме того, взаимодействие водорода с природными веществами влияет на формирование облаков и приводит к образованию других парниковых газов, таких как озон и стратосферный водяной пар, который также приводит к сильнейшим парниковым эффектам. Среди источников водорода в атмосфере с 1990 года исследователи выделили утечки во время промышленного производства.

Как мы производим водород?

Современное производство водорода происходит несколькими способами:

Его можно получить путем электролиза – пропускания электрического тока через воду для разделения ее на водород и кислород.

Однако большинство водорода сегодня производится из природного газа или угля в энергоемких процессах, которые создают большие объемы углекислого газа.

Промышленность стремится наладить масштабное производство "зеленого" водорода с использованием только возобновляемой энергии. Однако этот процесс остается дорогостоящим, а сектор сталкивается со значительными препятствиями на пути к реализации этой цели.

Роб Джексон, ведущий ученый Стэнфордского университета и один из авторов исследования, подчеркнул необходимость более глубокого понимания глобального цикла водорода и его влияния на климат. По его словам, это критически важно для создания безопасной и устойчивой водородной экономики, о которой мы мечтаем.