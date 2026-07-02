Почему пропал интернет и не работает служба поддержки?

После очередного акта агрессии со стороны России в сети одного из крупнейших мобильных операторов страны произошел серьезный технический сбой. Массированный удар в ночь на 2 июля 2026 года привел к повреждению телекоммуникационной инфраструктуры, что вызвало частичное отключение сервисов для абонентов Vodafone Украина, пишет 24 Канал.

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Друзья, в результате ночного обстрела возможны перебои в работе сети фиксированного интернета. В настоящее время могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности к домашнему интернету, пополнению счета и работе контакт-центра,

– прокомментировал официальный Telegram-канал Vodafone Украина.

В сообщении отмечается, что "инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления".

Приблизительных сроков устранения сбоев пока нет.

Мобильная связь оказалась более устойчивой

Несмотря на сбой в работе фиксированного интернета, мобильная связь от Vodafone в большинстве регионов продолжает функционировать стабильно. Это объясняется наличием резервных источников питания на базовых станциях, которые позволяют оборудованию работать автономно в течение определенного времени после отключения электроэнергии или повреждения магистральных кабелей.

Масштаб разрушений и особенности вражеской атаки

Эта ночь стала настоящим испытанием для украинской системы ПВО. Россия выпустила по территории Украины 570 ракет и дронов, из которых защитники неба смогли сбить 524 воздушные цели.

Помимо сетей связи, серьезные потери понес и бизнес: в столице дотла сгорел склад компании MOYO, а в Борисполе зафиксировали попадание в автосалон Porsche.

На этот раз враг применил новую тактику. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", рассказал об использовании беспилотников "Шахед" на новых частотах в диапазоне от 3900 до 4100 мегагерц. Ранее такие частоты не фиксировались в боевых условиях, что свидетельствует о постоянном технологическом совершенствовании средств нападения и попытках врага обойти системы радиоэлектронной борьбы.