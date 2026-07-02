Чому зник інтернет і не працює підтримка?

Після чергового акта агресії з боку Росії у мережі одного з найбільших мобільних операторів країни стався серйозний технічний збій. Масований удар у ніч проти 2 липня 2026 року спричинив пошкодження телекомунікаційної інфраструктури, що призвело до часткового відключення сервісів для абонентів Vodafone Україна, пише 24 Канал.

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Друзі, внаслідок нічного обстрілу можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру,

– прокоментував офіційний телеграм-канал Vodafone Україна.

У повідомленні зазначили, що "інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення".

Приблизних термінів усунення збоїв наразі немає.

Мобільний зв'язок виявився стійкішим

Попри збій у роботі фіксованого інтернету, мобільний зв'язок від Vodafone у більшості регіонів продовжує функціонувати стабільно. Це пояснюють наявністю резервних джерел живлення на базових станціях, які дозволяють обладнанню працювати автономно протягом певного часу після відключення електроенергії або пошкодження магістральних кабелів.

Масштаб руйнувань та особливості ворожої атаки

Ця ніч стала справжнім випробуванням для української системи ППО. Росія випустила по території України 570 ракет і дронів, з яких захисники неба змогли знешкодити 524 повітряні цілі.

Окрім мереж зв'язку, серйозних втрат зазнав і бізнес: у столиці вщент згорів склад компанії MOYO, а в Борисполі зафіксували влучання в автосалон Porsche.

Цього разу ворог застосував нову тактику. Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш", розповів про використання безпілотників "Шахед" на нових частотах у діапазоні від 3900 до 4100 мегагерців. Раніше такі частоти не фіксували в бойових умовах, що свідчить про постійне технологічне вдосконалення засобів нападу та спроби ворога обійти системи радіоелектронної боротьби.