На побережье Shark Bay расположены строматолиты – структуры, которые выглядят как камни, но на самом деле являются живыми экосистемами микроорганизмов. Они считаются своеобразными "окнами в прошлое", ведь подобные образования существовали на Земле миллиарды лет назад и могли играть ключевую роль в формировании атмосферы с кислородом. Об этом пишет Science alert.

Смотрите также Один кусок мха помог раскрыть дело о хищении могил

Как микробы из Shark Bay помогают объяснить эволюцию жизни?

Именно здесь исследователи сосредоточились на поиске древних микробов – архей группы Asgard. Считается, что эти организмы являются ближайшими родственниками эукариотов – клеток, из которых состоят растения, животные и люди. По одной из гипотез, сложная жизнь возникла в результате тесного взаимодействия между археями и бактериями.

В новом исследовании, опубликованном в Current Biology, ученые смогли вырастить эти микроорганизмы в лаборатории, используя образцы из микробных матов Shark Bay. Это удалось лишь нескольким научным группам в мире.

Во время анализа ДНК и моделирования с помощью искусственного интеллекта исследователи обнаружили, что археи сосуществуют с бактериями, которые потребляют сульфаты. Они обмениваются питательными веществами, что свидетельствует о форме сотрудничества между различными видами.

Как пишет Yahoo news, самое важное открытие удалось сделать благодаря электронной криотомографии – методу, который позволяет видеть структуры клеток на нанометровом уровне. Впервые ученые смогли непосредственно зафиксировать взаимодействие археи и бактерии. Между ними были обнаружены тонкие нанотрубки, через которые, вероятно, происходил обмен веществами.

Это может быть моделью того, как на ранней Земле возникли первые сложные клетки. Подобное взаимодействие могло стать решающим шагом в переходе от простых организмов к эукариотам.

Новый вид архей получил название Nerearchaeum marumarumayae. Название выбрали вместе с представителями коренного народа Мальгана, которые живут в этом регионе более 30 тысяч лет. Слово marumarumayae означает "древний дом" и подчеркивает связь между микроорганизмами и древними строматолитами.

В то же время экосистема Shark Bay находится под угрозой из-за изменения климата, в частности повышения температуры, штормов и влияния человека. Ученые подчеркивают важность сохранения этого уникального места, которое содержит ключи к пониманию эволюции жизни на Земле.