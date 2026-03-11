Карпатский регион, который сегодня привлекает туристов и путешественников, имеет сложную геологическую историю. По оценкам ученых, в течение последних двадцати миллионов лет здесь происходили масштабные вулканические процессы, некоторые из которых принадлежали к крупнейшим в Европе. Об этом пишет promotions.hu.

Чем особенный вулкан Чомад?

Одним из последних вулканов этой геологической дуги был Чомад в Секейском крае на территории современной Трансильвании. Его последнее извержение, по данным исследователей, произошло примерно 30 тысяч лет назад.

Сегодня в кратере этого вулкана расположено озеро Святой Анны. Однако геологи отмечают, что когда-то этот район выглядел совсем иначе – ландшафт формировали потоки лавы, взрывы и облака пепла.

Как пишет Viasatnature, особенность Чомада заключается в том, что он является одним из самых молодых вулканов Карпатского бассейна. Поэтому в геологическом смысле его не считают полностью потухшим. Исследования венгерских и румынских ученых показывают, что под вулканом до сих пор может храниться магма с частично расплавленными породами.

На данный момент эта магма не способна вызвать новое извержение. В то же время теоретически возможность восстановления вулканической активности не исключают.

Во время прошлых извержений в воздух попадало огромное количество пепла и вулканических обломков. Мощные ветры могли переносить эти частицы на сотни или даже тысячи километров. Следы таких отложений находят в разных регионах Европы, а особенно в молодых осадочных породах на территории Румынии.

Это свидетельствует о том, что подобные события имели не только локальное, но и континентальное влияние.

Если бы вернуться на десятки тысяч лет в прошлое, извержение Чомада выглядело бы чрезвычайно драматично для людей, которые тогда жили на территории современного Секейского края. По данным современных исследований, последнее извержение было не спокойным истечением лавы, а мощным взрывным событием.

В воздух выбрасывались крупные обломки породы и пемзы, которые могли падать даже за десятки километров от вулкана. Небо над регионом, предположительно, было заполнено пеплом и дымом, а взрывы сопровождались сильными толчками.

Для людей того времени это должно было выглядеть как необъяснимая и чрезвычайно мощная сила природы. Наблюдатели могли лишь смотреть на разрушительную активность горы, не имея возможности объяснить причину таких явлений.

Исследователи считают, что по характеру это извержение могло напоминать другие известные вулканические катастрофы, в частности извержение Везувия в Италии в античные времена.

Такие события способны не только разрушать близлежащие территории. Они могут влиять на климат и экосистемы значительно более широких регионов.

Именно поэтому поэтому история вулканов Карпатского бассейна является важной для современной науки. Она помогает понять, как ведут себя вулканы, долго находящиеся в состоянии покоя, и какие сигналы могут свидетельствовать об их возможной будущей активности.