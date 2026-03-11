Карпатський регіон, який сьогодні приваблює туристів і мандрівників, має складну геологічну історію. За оцінками вчених, протягом останніх двадцяти мільйонів років тут відбувалися масштабні вулканічні процеси, деякі з яких належали до найбільших у Європі. Про це пише promotions.hu.

Чим особливий вулкан Чомад?

Одним із останніх вулканів цієї геологічної дуги був Чомад у Секейському краї на території сучасної Трансильванії. Його останнє виверження, за даними дослідників, сталося приблизно 30 тисяч років тому.

Сьогодні в кратері цього вулкана розташоване озеро Святої Анни. Однак геологи наголошують, що колись цей район виглядав зовсім інакше – ландшафт формували потоки лави, вибухи та хмари попелу.

Як пише Viasatnature, особливість Чомада полягає в тому, що він є одним із наймолодших вулканів Карпатського басейну. Через це в геологічному сенсі його не вважають повністю згаслим. Дослідження угорських і румунських учених показують, що під вулканом досі може зберігатися магма з частково розплавленими породами.

Наразі ця магма не здатна спричинити нове виверження. Водночас теоретично можливість відновлення вулканічної активності не виключають.

Під час минулих вивержень у повітря потрапляла величезна кількість попелу і вулканічних уламків. Потужні вітри могли переносити ці частинки на сотні або навіть тисячі кілометрів. Сліди таких відкладень знаходять у різних регіонах Європи, а особливо в молодих осадових породах на території Румунії.

Це свідчить про те, що подібні події мали не лише локальний, а й континентальний вплив.

Якби повернутися на десятки тисяч років у минуле, виверження Чомада виглядало б надзвичайно драматично для людей, які тоді мешкали на території сучасного Секейського краю. За даними сучасних досліджень, останнє виверження було не спокійним витіканням лави, а потужною вибуховою подією.

У повітря викидалися великі уламки породи та пемзи, які могли падати навіть за десятки кілометрів від вулкана. Небо над регіоном, імовірно, було заповнене попелом і димом, а вибухи супроводжувалися сильними поштовхами.

Для людей того часу це мало виглядати як незрозуміла і надзвичайно потужна сила природи. Спостерігачі могли лише дивитися на руйнівну активність гори, не маючи можливості пояснити причину таких явищ.

Дослідники вважають, що за характером це виверження могло нагадувати інші відомі вулканічні катастрофи, зокрема виверження Везувію в Італії в античні часи.

Такі події здатні не лише руйнувати довколишні території. Вони можуть впливати на клімат і екосистеми значно ширших регіонів.

Саме тому історія вулканів Карпатського басейну є важливою для сучасної науки. Вона допомагає зрозуміти, як поводяться вулкани, що довго перебувають у стані спокою, і які сигнали можуть свідчити про їх можливу майбутню активність.