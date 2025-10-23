YouTube признал, что бесконечное перелистывание коротких видео в Shorts стало проблемой для многих пользователей. В ответ компания разработала новый таймер, который позволит ограничивать время, проведенное в этом разделе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог YouTube.

Как YouTube планирует бороться с "думскроллингом"?

Функция появится в настройках мобильного приложения. Пользователь сможет установить ежедневный лимит просмотра Shorts, и когда время исчерпается, на экране появится уведомление, что скрол прекращен на оставшуюся часть дня. Уведомление можно будет убрать, но главная цель – напомнить пользователям сделать паузу.

Как сообщает BGR, YouTube уже имеет похожие инструменты, в частности напоминание об отдыхе і режим сна, однако новый счетчик непосредственно направлен на борьбу с чрезмерным использованием именно раздела Shorts.

Компания также работает над усовершенствованными родительскими контролями. Сейчас доступен только ограниченный режим, но будущие обновления должны предоставить больше возможностей для управления тем, сколько времени дети проводят в приложении.

Вероятно, таймер Shorts появится в разделе "Settings → General", наряду с уже известными опциями "Remind me to take a break" и "Remind me when it's bedtime". Там же можно посмотреть статистику - в пункте "Time watched" - и увидеть, сколько часов было проведено на YouTube за последнюю неделю.

Как YouTube будет бороться с deepfake-видео с известными блогерами?

YouTube ввел новую функцию для выявления видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые используют внешность известных людей без разрешения. Инструмент уже доступен части участников Партнерской программы платформы и позволяет быстро находить и удалять deepfake-контент.

Функцию впервые представили в прошлом году, а в декабре YouTube начал тестирование совместно с агентством Creative Artists Agency (CAA), которое представляет известных звезд. В блоге компании тогда отмечалось, что цель инструмента – дать влиятельным авторам возможность контролировать AI-контент, который воспроизводит их лицо или образ, в большом масштабе. YouTube и Google продолжают активно внедрять инструменты для работы с видео, созданным искусственным интеллектом. Кроме системы распознавания внешности, компания также ввела требование обозначать контент, который был создан или изменен с помощью ИИ. Ранее платформа ввела ограничения на музыку, имитирующую голоса известных исполнителей, чтобы предотвратить злоупотребления и путаницу между реальными и синтетическими записями.