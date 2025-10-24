Платформа YouTube сообщила, что за последние двенадцать месяцев передала представителям музыкальной индустрии 8 миллиардов долларов. Деньги распределены между артистами, лейблами, издателями и другими правообладателями, но значительная часть доходов в итоге попадает непосредственно к исполнителям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог YouTube.

Как YouTube стал одним из главных доноров музыкальной индустрии?

В компании отмечают, что такая динамика демонстрирует эффективность двойной модели монетизации - благодаря рекламе и платным подпискам.

Это не предел, а устойчивый прогресс на пути к созданию долговременного дома для каждого артиста, автора песен и издателя,

– говорится в заявлении YouTube.

Для сравнения: в 2022 году YouTube выплатил музыкальной индустрии 6 миллиардов долларов, поэтому объем ежегодных выплат вырос примерно на 1–2 миллиарда долларов. Конкурент Spotify ранее сообщил, что только в 2024 году его общие выплаты достигли 10 миллиардов долларов, поэтому YouTube быстро приближается к этому уровню.

Рост доходов платформы обеспечивают прежде всего сервисы YouTube Music и Premium, которые вместе имеют уже 125 миллионов подписчиков. Также компания продолжает расширять рекламную базу, что позволяет увеличивать долю прибыли для авторов контента.

Всего за последние четыре года YouTube выплатил более 100 миллиардов долларов своим партнерам, а Программа партнерства YPP остается одной из самых прибыльных для создателей контента. Именно на этой платформе многие музыканты получают первое признание, ведь большинство самых популярных видео YouTube - это музыкальные клипы.

Новые данные лишь подтверждают роль YouTube как ведущего инструмента для открытия музыки, продвижения артистов и формирования прибыльной экосистемы для всей индустрии.