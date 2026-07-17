Политическое давление на технологического гиганта

Законодатели из обеих палат Конгресса призывают администрацию Дональда Трампа принять решительные меры. Председатель комитета Палаты представителей по вопросам Китая Джон Муленаар и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст возглавили инициативу по блокированию закупок электроники из КНР. Об этом пишет издание Neowin.

Эксперты и политики обеспокоены попытками Apple найти более дешевые альтернативы на китайском рынке. Компания ведет переговоры с ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) о поставках модулей памяти для устройств, которые планируется продавать на китайском рынке. Однако для заключения этих соглашений Apple требуются специальные разрешения от правительства США.

Почему Китай стал опасным партнером?

Основная причина недовольства Вашингтона заключается в тесных связях китайских производителей с военным сектором КНР. Разведывательные службы и оборонные ведомства США уже официально классифицировали CXMT как китайскую военную компанию, ведущую деятельность на американской территории.

Разрешить американским компаниям покрывать часть своих потребностей в памяти за счет китайских фирм было бы серьезной ошибкой,

– прокомментировал председатель комитета Палаты представителей по вопросам Китая Джон Муленаар.

Конфликт обострился после того, как в 2023 году Пекин запретил использовать оборудование американской компании Micron в критической инфраструктуре. Тогда Китайская администрация киберпространства заявила о рисках для безопасности сетей. В ответ американские политики призвали внести CXMT в торговый "черный список".

Экономика против политики

Стремление Apple к сотрудничеству с китайцами объясняют финансовыми факторами. Цены на модули памяти стремительно растут, а производители из КНР предлагают выгодные условия. Аналитическая компания Omdia прогнозирует, что цены могут несколько снизиться лишь во второй половине 2027 года, однако вряд ли вернутся к уровню 2024–2025 годов.

Несмотря на то, что Apple пытается минимизировать расходы, давление на компанию продолжается уже не первый год. Еще в 2022 году сенаторы критиковали бренд за попытки наладить партнерство с YMTC. Сейчас ситуация переходит в плоскость жестких законодательных ограничений, что может заставить Apple пересмотреть свою стратегию производства и вновь искать альтернативных поставщиков, даже если это приведет к удорожанию конечной продукции для потребителей.