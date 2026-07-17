Політичний тиск на технологічного гіганта

Законодавці з обох палат Конгресу закликають адміністрацію Дональда Трампа вжити рішучих заходів. Голова комітету Палати представників з питань Китаю Джон Муленаар та голова комітету у закордонних справах Брайан Маст очолили ініціативу щодо блокування закупівель електроніки з КНР. Про це пише видання Neowin.

Експерти та політики занепокоєні спробами Apple знайти дешевші альтернативи на ринку Китаю. Компанія веде переговори з ChangXin Memory Technologies (CXMT) та Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) про постачання модулів пам'яті для пристроїв, які планують продавати на китайському ринку. Проте для завершення цих угод Apple потрібні спеціальні дозволи від уряду США.

Чому Китай став небезпечним партнером?

Основна причина невдоволення Вашингтона полягає у тісних зв'язках китайських виробників із військовим сектором КНР. Розвідувальні служби та оборонні відомства США вже офіційно класифікували CXMT як китайську військову компанію, що веде діяльність на американській території.

Дозволити американським компаніям покривати частину своїх потреб у пам'яті за рахунок китайських фірм було б серйозною помилкою,

– прокоментував голова комітету Палати представників з питань Китаю Джон Муленаар.

Конфлікт загострився після того, як у 2023 році Пекін заборонив використовувати обладнання американської компанії Micron у критичній інфраструктурі. Тоді Китайська адміністрація кіберпростору заявила про ризики для безпеки мереж. У відповідь американські політики закликали внести CXMT до торговельного "чорного списку".

Економіка проти політики

Прагнення Apple до співпраці з китайцями пояснюють фінансовими чинниками. Ціни на модулі пам'яті стрімко зростають, а виробники з КНР пропонують вигідні умови. Аналітична фірма Omdia прогнозує, що ціни можуть дещо знизитися лише у другій половині 2027 року, проте вони навряд чи повернуться до рівня 2024 – 2025 років.

Попри те, що Apple намагається мінімізувати витрати, тиск на компанію триває не перший рік. Ще у 2022 році сенатори критикували бренд за спроби налагодити партнерство з YMTC. Зараз ситуація переходить у площину жорстких законодавчих обмежень, що може змусити Apple переглянути свою стратегію виробництва та знову шукати альтернативних постачальників, навіть якщо це призведе до здорожчання кінцевої продукції для споживачів.