Открытие было сделано случайно, когда исследовательская группа изучала способ выщелачивания мышьяка из минерала под названием пирит. Команда обнаружила крошечные дефекты в образцах, оказавшихся пузырями.

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Что известно

Ученые исследовали наноразмерные характеристики пузырьков и составили химический профиль жидкости. Это оказалась морская вода с уникальным набором характеристик. Анализ подтвердил, что вода, запертая внутри пирита в течение 390 миллионов лет, соответствовала химическому составу древнего внутреннего моря. Этот водоем простирался от современного Мичигана до Онтарио. Там жили большие коралловые рифы, морские скорпионы размером с пикап, трилобиты и древнейшие экземпляры подковообразных крабов.

Впоследствии климат изменился, и вместе с этим изменением большинство существ и само море исчезли, оставив лишь окаменевшие остатки, встроенные в осадочные отложения, впоследствии ставшие образцом пиритной породы, использованной в эксперименте.

Отбор проб может открыть миллионы лет геологической летописи и привести к новому пониманию изменения климата,

– рассказывает Дэниел Грегори, геолог из Университета Торонто (Канада), один из руководителей исследования.

Ученые описывают внешний вид этих конкретных минералов пирита как фрамбоиды, происходящие от французского слова "малина", поскольку под микроскопом они выглядят как скопление сегментов малины.

Однако на климате все не кончается. Ученые говорят, что исследование также закладывает основу новых технологий, которые помогут безопасно собирать водород или другие газы под землей в геологических резервуарах. Пока водород невероятно трудно хранить из-за того, что он имеет крошечные легкие молекулы. Это одно из препятствий для его широкого использования как источника энергии. Подробное понимание взаимодействия водорода с горными породами может привести к новым решениям этой проблемы.