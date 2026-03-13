Почему вращение Земли замедляется и кто за это ответственен?

Продолжительность земных суток никогда не была абсолютно стабильной величиной, которая равна ровно 24 часам. Скорость вращения планеты постоянно корректируется под влиянием гравитации Луны, сложных геофизических процессов в недрах Земли, а также изменений в ее атмосфере. Новое масштабное исследование ученых из Венского университета и ETH Zurich продемонстрировало, что в игру вступил еще один мощный фактор, который начал доминировать над природными циклами, пишет IFLScience.

Сейчас продолжительность суток на Земле растет со скоростью примерно 1,33 миллисекунды в столетие. Ученые утверждают, что такой темп изменений является беспрецедентным по крайней мере за последние 3,6 миллиона лет, то есть со времен позднего плиоцена.

Главным виновником этого процесса признано антропогенное изменение климата, которое приводит к массовому таянию полярных ледовых щитов и горных ледников.

Механизм этого замедления лучше всего описывает закон сохранения углового момента, что наглядно демонстрируется на примере фигуриста. Когда спортсмен во время вращения прижимает руки к телу, его момент инерции низкий, и он крутится быстрее. Если же он разводит руки в стороны, масса отдаляется от оси вращения, и скорость резко падает.

Аналогичная ситуация происходит с нашей планетой: вода, которая тысячелетиями была заморожена в виде льда на полюсах (близко к оси вращения), после таяния стекает к экватору. Это перераспределение массы отдаляет ее от оси, увеличивает момент инерции Земли и заставляет планету "тормозить".



Чтобы оценить уникальность текущей ситуации, команда исследователей, в которую вошли Мостафа Киани Шахванди и Бенедикт Соя, провела настоящую детективную работу в прошлом планеты. Они использовали окаменелые остатки одноклеточных морских организмов – бентосных фораминифер. Химический состав их раковин позволяет отследить колебания уровня моря в течение миллионов лет. На основе этих данных разработали модель глубокого обучения, которая учитывает физику процессов и позволяет математически вывести соответствующие изменения продолжительности дня.

Анализ показал, что за последние 3,6 миллиона лет только один раз – примерно 2 миллиона лет назад – скорость изменения продолжительности суток была почти сопоставимой с нынешней. Это произошло в период экстремально высокого уровня углекислого газа, когда Гренландия была покрыта лесами вместо льда. Однако даже тогда планета не меняла свою скорость так стремительно, как это происходит в период с 2000 – 2020 года.

Какие последствия для людей и технологий?

Хотя для человека потеря чуть более одной миллисекунды в столетие кажется незаметной, для высокоточных систем это критично.

Даже такие мизерные отклонения могут вызвать серьезные проблемы в работе систем GPS, спутниковой навигации и космических полетов, где нужна идеально точная информация об ориентации планеты в пространстве.

Кроме того, это влияет на синхронизацию атомных часов и работу глобальных финансовых сетей.

Прогнозы ученых указывают на то, что влияние человечества на вращение Земли будет лишь усиливаться. К концу 21 века климатический фактор может стать мощнее влияния Луны. Ожидается, что уже с 2080-х годов сутки могут удлиняться на 2,62 миллисекунды каждые сто лет.

Это свидетельствует о том, что деятельность человека трансформирует не только экологию, но и фундаментальные астрономические характеристики нашего мира.