11 українських IT-компаній увійшли до сотні найкращих аутсорсерів світу

Міжнародна асоціація аутсорсерів (IAOP) провела дослідження та обрала 100 найкращих компаній, що працюють за принципом аутсорсингу. Цікаво, що одразу 11 українських компаній увійшли до цього рейтингу.

Як сказано на сайті iaop.org, рейтинг Global Outsourcing 100 допомагає компаніям вибрати постачальника аутсорс-послуг.

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Українські компанії, що потрапили у Global Outsourcing 100

Innovecs,

Ciklum,

Computools,

Eleks,

Infopulse,

Intetics,

Miratech,

N-iX,

Program-Ace,

Sigma Software,

Softengi.

Як відбувалось дослідження

Загалом рейтинг складається із компаній, що надають послуги у сферах інформаційних технологій, нерухомості, адміністрування, управління капітальними активами тощо.

Серед головних критеріїв, за ким обирали компанії до Global Outsourcing 100, такі:

прибутковість,

зростання команди,

найкращі проєкти,

рекомендації замовників,

рівень корпоративної соціальної відповідальності,

інновації в схемі поставок послуг замовнику.

Як відомо, у 2019 році Україна потрапила в п'ятірку країн із найшвидшим зростанням ринку фрілансерів. Рейтинг заснований на даних 300 тисяч фрілансерів, зокрема й тих, хто працюють на аутсорсингові компанії.

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