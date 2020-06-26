CEO китайської компанії Xiaomi Лей Цзюнь назвав три свої улюблені смартфони, які він вважає найкращими в продуктовій лінійці компанії.

Як раніше писав 24 канал, у травні Лей Цзюня спіймали на використанні iPhone. Та дуже обурюватись не варто, можливо він просто хотів вивчити конкурента.

Детальніше Главу Xiaomi спіймали на використанні iPhone

Але повернемось до улюблених смартфонів від Xiaomi. Це такі моделі:

Mi Mix 2. Цей пристрій Лей Цзюнь обрав через унікальну керамічну задню панель. Як розповів глава Xiaomi, процес виготовлення є "надзвичайно захоплюючим".

Одна з улюблених моделей – Xiaomi Mi Mix 2 / Скріншот

Другий фаворит глави Xiaomi – Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Він пояснив, що при виробництві корпусу цього пристрою застосували високоточний процес вакуумного формування. Саме таким чином виробник досягнув дзеркальний ефект.

Смартфон Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition / Скріншот

Остання модель, яка припала до душі засновника Xiaomi, це флагманський Mi 10 Pro. Під час його створення виробник вирішив випустити максимально продуктивний гаджет, не прагнучи знизити його собівартість за всяку ціну. Саме це й подобається Лей Цзюню.

Найкращий флагман Xiaomi Mi 10 Pro / Скріншот