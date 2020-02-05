4G-мережа покриє 95% території України: серед операторів перерозподілять частоти

4G-мережею мають покрити 95% території України. Під час засідання уряду ухвалили рішення щодо перерозподілу частот у діапазонах 800-900 мегагерц для розвитку 4G в Україні.

Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук на ствоїй сторінці у Telegram.

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За його словами, перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц покращить доступ до мобільного інтернету та полегшить операторам процес побудови мереж 4G.

"Завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки (Київстар, lifecell та Vodafone)", – розповів Гончарук.

Коли 4G покриє 95% України

Згідно із планом уряду, такий перерозподіл частот дасть змогу до 2024 року покрити 95% усієї території України 4G-інтернетом.

"Українці зможуть повноцінно користуватися перевагами цифрового світу, зокрема у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії", – додав прем'єр.

Як відомо, у жовтні 2019 чотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з Кабінетом міністрів спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України.

Головна мета меморандуму полягала у забезпеченні максимального покриття швидкісним інтернетом 4G і 5G покоління усієї території України.

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