5 речей, які зміняться у найближчому майбутньому

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Яке майбутнє нас чекає / tehnot.com

Ми вже можемо помітити наскільки швидко змінюється наш світ. Технології маю все більший вплив на наше життя. Але попереду в нас ще кардинальніші зміни.

Експерт із кібербезпеки у компанії Dell Бернхард Отупал розповів Техно 24 про 5 істотних змін, що відбудуться вже незабаром.

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  • Транспорт

Як вважає експерт, майбутнє за безпілотним транспортом. Приклади тестування такого транспорту маємо вже сьогодні. Безпілотники Tesla вже їздять вулицям США. У Ліоні (Франція) починають впроваджувати експериментальні маршрути. Ця система працює як Uber, але її автівки їздять без водіїв.

"Думаю, через 20 років ми вже будемо користуватись літальними машинами. Кілька тижнів тому в Штутгарті (Німеччина) вже випробували перше літальне таксі", - додав Отупал.

  • Освіта

У найближчому майбутньому кардинально зміниться система освіти. Дітей вже не вчитимуть християнської етики, натомість будуть основи етики. А от такі предмети як математика і фізика — зникнуть, для цих функцій у нас будуть комп'ютери.

  • Професії

В майбутньому зміняться багато професій. Звичайно, багато рутинних функцій будуть виконувати роботи. Та людям панікувати не варто. Все, що стосується мислення, творчості, креативу – цим продовжуватимуть займатися люди.

via GIPHY

  • Гроші

Як каже Бернхард Отупал, незабаром фізичні гроші зовсім зникнуть. Їх замінять цифрові. Люди будуть розраховуватись за допомогою інтернету, гаджетів або кредитної картки.

Повне інтерв'ю з Бернхардом Отупалом читайте за посиланням

  • Мови

Через 20 років, припускає експерт, ми створимо універсальну мову. Вже зараз діти користуються набором універсальних слів, які використовують для твітів та інших повідомлень в соцмережах. Це ж стосується емодзі та смайлів

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект робототехніка Dell
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