5G стала загальнодоступною мережею у Швеції

Швеція запустила першу загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G. Першою в країні цю новітню мережу запустила телекомунікаційна група Tele2.

Де запрацює

Як інформує агентство DPA, мережу 5G вже можуть протестувати користувачі Стокгольму. Щоправда, найближчим часом планують розширити мережу на міста Гетеборг та Мальме.

Цікаво На вершині Евересту запрацював зв'язок 5G

А після цього мережа буде поступово розширюватися по всій країні.

Як кажуть в Tele2, 5G забезпечує швидкість інтернету у понад гігабайт на секунду. Це в чотири рази швидше, ніж сучасна мережа 4G.

Цікаво, що вже наступного дня 5G мережу запускають ще два оператори Telia та Ericsson.

Що таке 5G? Це п'яте покоління мобільного зв'язку, і наступником стандарту 4G. Нове покоління забезпечуватиме швидшу передачу даних та зробить можливим щільніше розташування пристроїв, та надасть можливості для прямої взаємодії між різними пристроями.



Наразі більшість країн у світі лише тестують цю мережу. також важливо, що мережу 5G підтримують лише нові флагманські смартфони, які випустили у 2019 - 2020 роках. У більшості смартфонах на ринку середнього та бюджетного типів підтримки новітньої мережі немає.