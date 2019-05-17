5G в Україні бути: Порошенко підписав відповідний указ

В Україні незабаром з’явиться 5G, відповідний указ про це підписав президент Петро Порошенко у п'ятницю, 17 травня.

Указ має назву "Про забезпечення послуг для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління" (5G). І зазначив, що таке рішення є своєчасним та відповідає вимогам часу. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Адміністрацію Президента.

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Петро Порошенко також додав, що стандарт 5G це нові можливості для людей, для ІТ-сектора, для уряду, нові надходження до державного бюджету, а також нові інвестиції в Україну. І найголовніше – Україна вже точно не пасе задніх.

І це – головна зміна, що сталася за п'ять років. Україна – серед лідерів, і ми повинні зробити все, щоб в 2020 році стандарт 5G в Україні працював ",

– сказав Порошенко перед підписанням указу.

Президент також підкреслив, що розвиток мобільного зв'язку в Україні в останні роки було вражаючим, а конкурси на 3G і 4G зв'язок – зразком прозорого проведення торгів.

А також подякував національному регулятору телекомунікаційної гілки та його главі Олександра Животовского за старанну та прозору роботу у сфері надання цих послуг.

Що таке 5G?Це п'яте покоління мобільного зв'язку, яке прийде на зміну існуючому стандарту 4G. За прогнозами аналітиків справжній "5G бум" очікують в 2020 році, коли більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат. До слова, планується кілька етапів впровадження мереж п'ятого покоління: спочатку запрацює 5G NR Non stand-alone, яка використовуватиме вже існуючу мережу 4G LTE eNB, пізніше 5G отримає власні частоти.

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