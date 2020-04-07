800 гривень від "Приватбанку": нова шахрайська схема у соцмережах
Під час карантину активізувались шахраї. Зокрема, у кіберполіції розповідають, що почастішали SMS та Viber-розсилки, які обіцяють користувачам держдопомогу.
Зокрема, менеджер фінансових послуг "Приватбанку" Ірина Коротченкова поділилась у Facebook прикладом такої шахрайської схеми.
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"ПриватБанк" нібито обіцяє кожному користувачеві 800 гривень на карту. Як сказано в повідомленні це така собі "державна допомога", у зв'язку з пандемією COVID-19.
Нова шахрайська схема /Скріншот
Автори запевняють, що ця "допомога" затверджена указом президента.
Але є одне але
Звичайно, не все так просто у цій схемі. Аби отримати кошти, користувач має надати шахраям номер картки, а також термін її дії та CVV-код. Навіть можуть попросити код, який надійде по SMS.
Як відомо, саме ця інформація потрібна, щоб оплатити товар в інтернеті чи переслати кошти або навіть оформити онлайн-кредит.
При цьому у банку наголошують, що співробітники ніколи не запитують дані карт, паролі і секретні дані.
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