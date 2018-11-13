Абонплата за 28 днів: проти трьох мобільних операторів відкрили справи

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Проти трьох мобільних операторів відкрили справи
Проти трьох мобільних операторів відкрили справи / Фото з відкритих джерел

Антимонопольний комітет відкрив справу проти трьох найбільших операторів мобільного зв'язку: "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell через 4-тижневий тариф.

Про це державна уповноважена АМКУ Марія Процишен повідомила у Facebоok.

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Зі серпня 2018 року деякі користувачі "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell платять не за місяць користування послугою, а за 28 днів. Тобто абоненти замість 12 абонплат на рік зобов'язані платити 13 разів.

У своїх поясненнях оператори заявили, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлений саме щодо абонентної плати і вказали, що в них є інший різновид плати – «плата за пакет послуг», тому таке нормативне обмеження не поширюється щодо їх нових тарифних планів.

Однак у документах оператори використовують саме термін "абонентна плата". 

"Зважаючи на вищенаведене та спірність питання щодо відповідності принципам добросовісної конкуренції факту встановлення 4-тижневого розрахункового періоду, а також комунікації окремих операторів щодо його запровадження було прийнято рішення про відкриття справ проти компаній "Київстар", Vodafone Україна" і lifecell за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції", – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше всі мобільні оператори України перевели деякі тарифні плани на 28-денну тарифікацію. В цілому за 12 місяців абонентам таких тарифних планів доведеться оплатити зв'язок 13 разів.

Теги: Новини України Техно Ґаджети мобільні пристрої Тарифи АМКУ Розслідування
Джерело: 24 канал
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