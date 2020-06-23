Вже в наступному році ми можемо побачити нове покоління бездротових фірмових навушників Apple – AirPods 3. Популярний інсайдер Мінг-Чі Куо поділився деталями про майбутню новинку.

Як передає Gizmochina, виробник планує випустити нову модель бездротових навушників AirPods 3 в першій половині 2021 року.

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Та Інг-Чі Куо переконує, зовні радикального оновлення чекати не варто. Новинка отримає дизайн, схожий з AirPods Pro.

Щодо ціни, то тут аналітик не надав даних, але можна припустити, що вона буде наближеною до вартості моделі AirPods 2, тобто 199 доларів (5 400 гривень).

Що ще цікавого

Мінг-Чі Куо додав, що у комплект поставки смартфонів серії iPhone 12, які мають презентувати цієї осені, не додадуть жодних навушників, навіть дротових EarPods. Таким чином Apple спробує збільшити попит на бездротові AirPods.

Ще один цікавий факт, який повідомив аналітик, що у другій половині 2020 року компанія запустить рекламну кампанію, для підтримки продажів AirPods. Ймовірно, пристрої будуть продаватися за зниженою ціною.

Наголосимо, що Мінг-Чі Куо – є відомим аналітиком, і його прогнози щодо Apple часто виявляються вірними.