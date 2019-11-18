Акваріум і горщик: Xiaomi випустила дещо дивний девайс

Китайська компанія Xiaomi часто тішить своїх шанувальників цікавими девайсами. Однак, інколи їхні розробки виглядають трохи дивно. Зокрема, компанія випустила новий акваріум Fish Tank, який одночасно може бути квітковим горщиком.

Як передає gizchina, виробник каже, що девайс чудово підійде для використання в домашніх умовах і в офісі.

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Чим особливий?

Xiaomi Fish Tank є невеличким акваріумом. При цьому він отримав спеціальне відділення у верхній частині, тобто він може одночасно бути горщиком для квітів.

Xiaomi Fish Tank контролює рівень кисню у воді

У бічній частині акваріума є спеціальний відсік, призначений для годування риби. Окрім того, девайс контролює насичення води киснем. Також він має підсвічування.

Також Xiaomi Fish Tank оснащений фільтром, що забезпечує чотириступневою системою фільтрації з вулканічним каменем. Також фільтр має активоване вугілля, яке знищує шкідливі речовини. Верхній фільтр і нижній шар, що складається з біохімічної бавовни, вловлюють сміття і відходи.

Пристрій має високу енергоефективність

До речі, у компанії переконують, що цей пристрій зберігає екологічний баланс, адже випаровування води живить рослину. Також він має високу енергоефективність.

Ціна

Xiaomi Fish Tank оцінений на китайському ринку у 43 долари або трохи більше тисячі гривень.

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