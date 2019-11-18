Акваріум і горщик: Xiaomi випустила дещо дивний девайс

264 Читать новость на русском
Xiaomi випустила дещо дивний девайс / gizchina.com

Китайська компанія Xiaomi часто тішить своїх шанувальників цікавими девайсами. Однак, інколи їхні розробки виглядають трохи дивно. Зокрема, компанія випустила новий акваріум Fish Tank, який одночасно може бути квітковим горщиком.

Як передає gizchina, виробник каже, що девайс чудово підійде для використання в домашніх умовах і в офісі.

Цікаво: Xiaomi представила "розумну" камеру відеонагляду: особливості та ціна

Чим особливий?

Xiaomi Fish Tank є невеличким акваріумом. При цьому він отримав спеціальне відділення у верхній частині, тобто він може одночасно бути горщиком для квітів.

Xiaomi Fish Tank

Xiaomi Fish Tank контролює рівень кисню у воді 

У бічній частині акваріума є спеціальний відсік, призначений для годування риби. Окрім того, девайс контролює насичення води киснем. Також він має підсвічування.

Також Xiaomi Fish Tank оснащений фільтром, що забезпечує чотириступневою системою фільтрації з вулканічним каменем. Також фільтр має активоване вугілля, яке знищує шкідливі речовини. Верхній фільтр і нижній шар, що складається з біохімічної бавовни, вловлюють сміття і відходи.

Xiaomi Fish Tank

Пристрій має високу енергоефективність

До речі, у компанії переконують, що цей пристрій зберігає екологічний баланс, адже випаровування води живить рослину. Також він має високу енергоефективність.

Ціна

Xiaomi Fish Tank оцінений на китайському ринку у 43 долари або трохи більше тисячі гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Повернення захоплених кораблів: українські буксири вже на місці передачі – карта
сьогодні
2921
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка та ціна в Україні
сьогодні 10:08 Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка та ціна в Україні
Ірина Полицька 828
Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
17 листопада 21:06 Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
Катерина Моргоєва 9739
PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом
17 листопада 13:06 PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом
Ірина Полицька 1850
Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
16 листопада 22:09 Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
Ірина Полицька 1412
Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
15 листопада 22:04 Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 10338
Новини
Більше новин
Залиште відгук