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Alibaba розробляє дуже незвичний гнучкий смартфон: зображення

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Alibaba розробляє дуже незвичний гнучкий смартфон / nl.letsgodigital.org

Китайський гігант Alibaba працює над розробкою унікального гнучкого смартфона. Це дуже незвичний смартфон, який, за задумом розробників, має складатись у три шари.

Як передає видання LetsGoDigital, концептуальні зображення новинок вже оприлюднена на сайті Всесвітній організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO).

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Деталі

Це буде смартфон-розкладачка з витягнутим по вертикалі екраном. При цьому пристрій має складатися у двох лініях згину, тобто він буде складатися у три шари.

При цьому основний гнучкий екран виявляється всередині корпусу, що захищає його від пошкоджень. На тильній частині буде розміщений допоміжний зовнішній дисплей. Він займатиме третину від всього корпусу. Коли смартфон складний, цей екран опиняється спереду, що дає змогу бачити повідомлення і різну корисну інформацію.

Смартфон Alibaba

Смартфон Alibaba  виглядає оригінально 

Наразі інформації про майбутньою новинку небагато. Зокрема, й невідомо, чи надійде така розробка до звичайного користувача. Тож і про ціну нічого не відомо.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Смартфони
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